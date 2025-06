Fairphone 6 : le smartphone éthique se modernise avec un prix plus accessible

D'après les informations révélées par le site Winfuture, le Fairphone 6 veut marquer une vraie rupture avec les précédentes générations, aussi bien techniquement qu’en termes de prix. Ainsi, la firme semble avoir pris en compte les critiques formulées envers le Fairphone 5, notamment concernant ses spécifications jugées insuffisantes au regard de son prix de lancement.

Des performances techniques considérablement renforcées

Le Fairphone 6 abandonnerait définitivement les processeurs peu conventionnels utilisés précédemment pour adopter un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, une puce plus récente datant de fin 2023. Cette évolution offre la possibilité de proposer des performances bien plus significatives que les générations antérieures.

Ce chipset intègre un modem 5G moderne, le support du Bluetooth 5.4 et du Wi-Fi 6E, plaçant enfin le smartphone sur un pied d'égalité avec la concurrence du segment milieu de gamme. En outre, la configuration mémoire de 8 Go de RAM accompagnée de 256 Go de stockage extensible via slot MicroSDXC répondrait aux attentes actuelles du marché.

Côté affichage, c’est nettement mieux aussi avec un écran doté d’une dalle LTPO P-OLED de 6,31 pouces proposant une fréquence de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz. Cette technologie permet d'optimiser l'autonomie en adaptant automatiquement la fréquence d'affichage selon le contenu visualisé. En outre, on pourrait compter sur une protection de la partie avant via la technologie Gorilla Glass 7i.

Un design repensé pour plus de modularité

Le Fairphone 6 arborerait une esthétique renouvelée avec un cadre plat remplaçant les bords arrondis du Fairphone 5, conférant au dispositif une allure plus moderne et industrielle. Les bordures d'écran réduites amélioreraient le ratio écran-façade, tandis qu'un mystérieux bouton jaune vif sur le côté droit serait présent sans que l’on sache encore à quoi il peut servir précisément. La partie arrière de l’appareil semblerait divisée en deux sections distinctes permettant des combinaisons de couleurs personnalisées. Cela rappelle les stratégies adoptées par Nothing avec ses accessoires CMF.

L'écosystème d'accessoires s'enrichirait avec l'introduction de modules interchangeables incluant un porte-cartes, une dragonne et un anneau de préhension pour faciliter l'utilisation à une main. Ces éléments se fixeraient directement sur le dos du smartphone, étendant ses fonctionnalités selon les besoins de l'utilisateur.

Côté réparabilité, on pourrait compter sur la possibilité de remplacer individuellement l'écran, les capteurs photographiques, les haut-parleurs, les microphones et le port de charge USB-C.

Fairphone 6, enfin un prix compétitif ?

Le Fairphone 6 se positionne sur le segment milieu de gamme avec des spécifications qui, bien que perfectibles, représentent une amélioration intéressante et significative par rapport aux générations précédentes. Face aux flagships de Samsung ou Google proposés à des tarifs similaires sur le marché de l'occasion, le smartphone néerlandais mise sur sa différenciation éthique et environnementale plutôt que sur la pure performance technique.

Le Fairphone 6 serait commercialisé à partir du 25 juin 2025 au prix de 549 euros, soit une baisse de 150 euros comparé au Fairphone 5 lancé à 699 euros en 2023. Le smartphone serait proposé en trois coloris : Horizon Black, Cloud White et Forest Green, avec la possibilité de personnaliser les combinaisons.