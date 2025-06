Fairphone dévoile son smartphone le plus avancé : The Fairphone, sixième génération avec un très long suivi des mises à jour et incroyable réparabilité

The Fairphone (Gen. 6) a récemment fuité. Il est maintenant officiel et il se veut le produit le plus abouti de la démarche de la société, alliant robustesse, modularité et expérience utilisateur pensée pour durer. Avec ce lancement, Fairphone vise à rendre la technologie durable accessible à un public plus large, tout en affirmant son engagement en faveur d’une économie circulaire et d’une consommation responsable.

Des caractéristiques techniques intéressantes

The Fairphone (Gen. 6) s’appuie sur un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, qui veut garantir une expérience fluide, y compris lors d’un usage intensif. L’appareil photo principal, doté d’un capteur Sony Lytia 700C de 50 mégapixels, veut offrir des images nettes et riches en couleurs, même dans des conditions de faible luminosité.

La batterie, plus puissante que la précédente génération, dans un format compact, affiche une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 53 heures selon le nouvel étiquetage énergétique européen. L’écran OLED, avec une fréquence de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une protection Gorilla Glass 7i, promet une expérience visuelle intéressante.

Remplacez vous-même certains composants

La modularité, signature de la marque, est poussée plus loin avec cette génération. Composé de 12 pièces facilement remplaçables, le smartphone peut être réparé ou amélioré par l’utilisateur à l’aide d’un simple tournevis. Chaque composant, de la batterie à l’écran en passant par l’appareil photo ou le port USB, a été conçu pour être accessible et durable.

Fairphone introduit également une nouvelle gamme d’accessoires intégrés, permettant une personnalisation plus poussée du téléphone. Grâce à un dos amovible fixé par deux vis, il est possible de changer facilement de dragonne, de lanière ou de porte-cartes.

Parmi les innovations logicielles, « Fairphone Moments » permet de basculer entre un smartphone complet et une interface minimaliste, offrant ainsi la possibilité de se concentrer sur l’essentiel et de limiter la surconsommation numérique.

Le support logiciel est assuré jusqu’en 2033, de 8 ans donc, tandis que la garantie matérielle s’étend sur cinq ans, ce qui établit une nouvelle référence en matière de sécurité et de fiabilité à long terme. La marque fait ainsi mieux que Samsung et Google qui promettent jusqu’à 7 ans de mises à jour pour les modèles les plus haut de gamme.

Le prix de vente conseillé du The Fairphone (Gen. 6) est fixé à 599 euros.