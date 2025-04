Faut-il choisir le Galaxy A56 ? Voici ce qu’il vaut vraiment niveau qualité-prix !

Après l’avoir testé, une chose est sûre : il pourrait bien s’imposer comme la référence du segment milieu de gamme cette année.

Un design premium et une finition soignée

Dès la prise en main, le Galaxy A56 5G fait sensation. Contrairement à ses prédécesseurs, Samsung a opté pour un dos en verre Gorilla Glass Victus et des tranches en aluminium, rapprochant ainsi son modèle du design des Galaxy S25.

L’écran, une dalle Super AMOLED FHD+ de 6,7 pouces, propose un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Les contrastes sont profonds, les couleurs éclatantes et la luminosité atteint 1200 nits avec sa technologie Vision Booster, garantissant une lisibilité parfaite même en plein soleil.

Notons comme pour el modèle précédent, l'intégration de haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos, offrant une spatialisation excellente !

Mais la vraie surprise vient de ce que Samsung a mis sous le capot.

Un processeur boosté et des performances solides

Le Galaxy A56 5G est équipé du Samsung Exynos 1530 gravé en 4 nm, couplé à un GPU Xclipse 540 basé sur l’architecture AMD RDNA 3. Cette configuration peremt des performances graphiques supérieures à celles des générations précédentes, notamment pour le gaming et le multitâche.

Côté mémoire, on retrouve 8 Go de RAM LPDDR5X associés à 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1. Samsung propose de nombreuses optimisations logicielles et la possibilité d’augmenter la RAM virtuelle jusqu’à 12 Go grâce à la RAM Plus.

La batterie 5000 mAh assure une autonomie d’une journée et demie en usage intensif, et la charge rapide 45W permet de récupérer 50 % en seulement 20 minutes.

Des fonctionnalités IA héritées du haut de gamme

Samsung ne s’est pas contenté de proposer un design premium et un bon processeur. Le Galaxy A56 5G hérite de nombreuses fonctionnalités issues des Galaxy S25, notamment les outils photo et vidéo basés sur l’intelligence artificielle :

Effacement intelligent : supprimez un objet sur une photo et l'IA recrée l'arrière-plan à la perfection.

Mode « Meilleure Pose » : corrigez un sourire ou ouvrez les yeux d'une personne qui les aurait fermés.

Nightography optimisé : amélioration des photos en basse lumière grâce à l'ISP avancé et au traitement logiciel.

Mises à jour logicielles pendant 6 ans : un gros atout pour la pérennité du smartphone, autant pour la sécurité que les nouvelles fonctionnalités.

Un appareil photo bien plus performant que prévu

Le Galaxy A56 5G n’est pas un smartphone photo à proprement parler puiqu'il se veut d'abord polyvalent, mais Samsung a tout de même mis les bouchées doubles avec un capteur principal de 50 MP (f/1.8) avec OIS et un ultra grand-angle de 12 MP (f/2.2, 123°).

Le traitement logiciel, boosté par Galaxy AI, optimise chaque cliché en adaptant automatiquement la colorimétrie, la dynamique et la netteté. L’enregistrement vidéo en 4K à 60 fps avec stabilisation numérique ajoute une touche pro pour la création de contenus.

Concrètement, il propose des photos vraiment satisfaisantes se rapprochant du haut de gamme par bien des aspects, voire le dépassant en matière de retouches photo !

Où acheter le Galaxy A56 5G au meilleur prix ?

Si vous souhaitez mettre la main sur ce bijou, Rakuten propose actuellement une offre ultra-compétitive : 359 € en version internationale, avec 2 ans de garantie.