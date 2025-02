Fin des mises à jour mensuelles sur ces Samsung Galaxy : que faire ?

Un changement de politique majeur pour les Galaxy S21

Lancée il y a quatre ans, la série Galaxy S21 va connaître des modifications majeures concernant sa compatibilité logicielle. Le fabricant coréen a en effet annoncé la fin du rythme actuel des mises à jour de sécurité. Fini les correctifs de sécurité mensuel, place désormais à un cycle trimestriel.

Des mises à jour moins fréquentes mais toujours présentes

Concrètement, les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra ne recevront plus qu'un pack de mises à jour chaque trimestre, plutôt que chaque mois. On passe donc désormais à quatre fois par an, contre douze précédemment.

Seul le Galaxy S21 FE conserve momentanément le bénéfice des mises à jour mensuelles, avant de subir le même sort dans les tout prochains mois.

Sachant que Samsung a promis cinq années de mises à jour de sécurité sur les Galaxy S21, ce nouveau rythme s’appliquera donc normalement jusqu'en 2026.

Dernière mise à jour logicielle majeure : Android 15

En ce qui concerne le système d’exploitation, Samsung promet quatre années de mises à jour majeures pour les Galaxy S21 Series. Android 15 (One UI 7) représentera donc le dernier grand saut technologique pour ces modèles.

Pour info, ce sera également le cas pour plusieurs autres modèles, comme le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3 ou encore les Galaxy A14 et A14 5G.

Utiliser un VPN pour conserver la sécurité de votre smartphone

Face à ce changement, installer un VPN sur votre smartphone peut s’avérer très utile pour préserver la sécurité de votre Galaxy S21. Ces outils apportent en effet des couches supplémentaires de protection contre les menaces numériques.

Concrètement, un VPN mobile permet de :

Chiffrement les données transmises par votre appareil pour une confidentialité optimale

Masquer votre adresse IP pour prévenir les tentatives de phishing

Protection sur les réseaux publics contre tout risque de piratage

Contournement des restrictions géographiques pour accéder à des outils ou fonctionnalités qui sont normalement inaccessibles dans votre zone

En cryptant vos communications, un VPN compense partiellement la réduction des mises à jour de sécurité. Il devient un rempart numérique supplémentaire contre les potentielles vulnérabilités.

Faut-il changer de smartphone ?

Samsung a récemment annoncé sept ans de support pour ses nouveaux modèles, comme le Galaxy S25.

Si la durée de vie de votre S21 vous importe, cela pourrait vous inciter à envisager un changement. Cependant, gardez à l’esprit que ce changement ne signifie pas l'obsolescence immédiate de votre smartphone.

En effet, les Galaxy S21 conservent de solides arguments, avec leurs performances toujours efficaces et leur design toujours tendance. Cependant, l’acquisition d’un nouveau smartphone haut de gamme représente un investissement non négligeable, même avec une bonne reprise de l’ancien.