Fuite des caractéristiques du prochain Motorola Moto G96 5G aux finitions cuir

Motorola prépare l'arrivée d'un nouveau membre dans sa populaire série G avec le Moto G96 5G. Les rendus officiels, révélés par le tipster Sudhanshu, offrent un aperçu détaillé de cet appareil qui s'inscrit dans la continuité des récents lancements de Motorola, notamment après les Edge 60 et Edge 60 Pro qui ont récemment fait leur apparition sur le marché. Le fabricant peut ainsi couvrir différents segments de marché tout en maintenant une cohérence dans son approche design et technologique.

Un design inspiré de la série Edge avec quatre déclinaisons colorées

Si on en croit les visuels publiés, le Moto G96 5G adopterait une esthétique directement inspirée de la série Edge de Motorola, avec un écran incurvé et un châssis fin qui confèrent à l'appareil une allure premium. Quatre coloris seraient proposés au lancement : Dresden Blue, Ashleigh Blue, Cattleya Orchid (orchidée) et Greener Pastures (vert). Cette palette serait développée en partenariat avec Pantone, à l’image des précédents modèles de la marque.

La face arrière du smartphone arborerait une finition en cuir végétalien, une approche écoresponsable. Le module photo rectangulaire, positionné dans l'angle supérieur gauche, abrite deux capteurs disposés verticalement accompagnés d'un flash LED de forme allongée.

L'écran présente des bordures uniformes et fines, avec un poinçon centré en partie haute pour loger la caméra frontale. Les boutons de volume et d'alimentation sont regroupés sur la tranche droite.

Des performances techniques équilibrées pour le milieu de gamme

Selon plusieurs sources concordantes, le Moto G96 5G serait animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, une puce octa-core cadencée à 2,4 GHz et accompagnée du GPU Adreno 710. Ce choix technique peut surprendre étant donné que Qualcomm a récemment annoncé le Snapdragon 7s Gen 3, mais il permet néanmoins au fabricant de proposer des performances solides tout en maîtrisant les coûts de production.

La configuration mémoire comprendrait 12 Go de RAM au format LPDDR5, l’un des plus rapides à ce jour et 256 Go de stockage interne avec la possibilité d'étendre cette capacité jusqu'à 1 To via une carte micro SD dans le slot hybride.

L'écran serait de type pOLED de 6,67 pouces affichant une définition de 1080 x 2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 144 Hz, offrant une fluidité d'affichage appréciable pour les jeux et la navigation. Selon le constructeur, cet écran 10 bits couvre 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3 et peut atteindre une luminosité de 1600 cd/m², garantissant une excellente lisibilité même en plein soleil.

L'autonomie repose sur une batterie Li-Po de 5500 mAh compatible avec la charge rapide TurboPower 68W, permettant selon Motorola une recharge complète en moins d'une heure. Cette capacité généreuse positionne favorablement le Moto G96 5G face à des concurrents comme le Motorola Edge 50 Fusion qui se contente de 5000 mAh.

Un système photographique axé sur la polyvalence

Le système photo du Moto G96 5G s'articule autour d'un capteur principal de 50 mégapixels utilisant le Sony Lytia LYT-700C, équipé d'une stabilisation optique (OIS) et d'une ouverture f/1.8. D'après la marque, cette configuration permet de capturer des images nettes même en conditions de faible luminosité, grâce à la technologie de pixel binning qui combine quatre pixels en un pour améliorer la sensibilité.

Le second capteur de 8 mégapixels assure les fonctions ultra-grand-angle et macro, avec une ouverture f/1.67 qui autorise des prises de vue rapprochées détaillées. Cette polyvalence répond aux besoins variés des utilisateurs, qu'il s'agisse de paysages, de photos de groupe ou de sujets en gros plan.

La caméra frontale de 32 mégapixels avec ouverture f/2.4 viserait à satisfaire les amateurs de selfies et de visioconférence. Motorola mise sur l'intelligence artificielle pour optimiser automatiquement les réglages selon les conditions de prise de vue et le type de sujet.

Le smartphone intègrerait également des fonctionnalités audio avancées avec des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, promettant une expérience sonore immersive pour les contenus multimédias. La certification IP54 assurerait une protection contre les éclaboussures et la poussière, bien que certaines sources évoquent une certification IP68 plus robuste.

Le Motorola Moto G96 5G devrait être officiellement lancé le 10 juillet 2025 en Inde,