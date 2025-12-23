Fuite majeure chez Apple, on connaît le futur des smartphones de la marque

D’après les sources que nous avons pu consulter, Apple s'apprête à prendre un tournant majeur dès 2026 en modifiant complètement son calendrier de sorties.

Plutôt que de se concentrer sur une seule grosse vague d’annonces à l’automne, le constructeur pourrait commencer à fractionner ses lancements en plusieurs temps forts, avec une première salve dès le printemps 2026.

Les fuites suggèrent une année 2026 très mouvementée chez Apple, avec plusieurs nouveaux iPhone attendus et une segmentation plus large de la gamme.

Une gamme enrichie et plus segmentée

L’enquête publiée récemment par The Information semble confirmer l’arrivée prochaine de nouveaux modèles, à commencer par l’iPhone 17e au printemps 2026, qui devrait apporter une compatibilité MagSafe élargie par rapport au modèle actuel.

Puis, à l’automne, Apple poursuivrait avec une série de modèles plus premium, notamment l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et, selon les rumeurs les plus persistantes, le tout premier iPhone pliable jamais commercialisé.

Autre piste intéressante que nous pouvons lire, pour 2027, Apple envisagerait une annonce exceptionnelle à l’occasion du 20e anniversaire de l’iPhone avec une génération potentiellement nommée iPhone 20.

Parmi les idées évoquées, on trouve un écran dit total, aux bordures extrêmement fines, avec la caméra frontale située sous l’affichage pour une immersion maximale. Peux être un futur gagnant de nos LMB Awards !

De nombreuses autres rumeurs sur le futur de la marque

Apple n’a rien confirmé officiellement, mais The Information est une source sérieuse dont les articles sont écrits par des analystes reconnus. S'il faut toujours prendre des pincettes, il y a fort à parier que de nombreuses informations qui ont fuitées prendront vie.

Si nous disons ça, c'est qu'une information parmi les éléments rapportés est des plus étonnantes : on trouve la mention d'un potentiel nouvel iPhone Air plus léger et fin, alors que tout laissait croire qu'Apple avait abandonné les modèles Air suite à l'échec commercial rencontré par le tout premier modèle lancé cette année.

On a également pu lire qu'un possible nouvel écran ProMotion à 120 Hz pourrait arriver sur toute la gamme, ou que des évolutions internes importantes pourraient voir le jours comme une gestion thermique améliorée ou encore plus de mémoire vive sur certains modèles.

Toutes ces fuites suggèrent une volonté d’Apple de renforcer sa segmentation, d’accroître la variété dans son catalogue et de faire évoluer ses designs et fonctionnalités. Reste à voir ce qui se confirmera réellement lors des annonces officielles, mais si l’on en croit ces informations, les prochains iPhone pourraient marquer un tournant significatif dans l’histoire de la marque.