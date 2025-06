Galaxy A56 : le smartphone à écran Amoled et IA premium enfin abordable

Présenté au Mobile World Congress 2025 où nous étions, il reprend plusieurs fonctionnalités phares des modèles premium tout en restant accessible.

Après l’avoir testé, une chose est sûre : il pourrait bien s’imposer comme la référence du segment milieu de gamme cette année.

Un design premium et une finition soignée

Dès la prise en main, le Galaxy A56 5G impose un certain standing. Samsung abandonne le plastique des Galaxy A26 et A36 au profit d’un dos en verre Gorilla Glass Victus et de tranches en aluminium.

L'allure clairement haut de gamme du modèle est proche de celle des Galaxy S25.

L’écran Super AMOLED FHD+ de 6,7 pouces bénéficie d’un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz. Avec sa luminosité de 1200 nits et la technologie Vision Booster, nous avons là un très bel écran.

Et comme sur le modèle précédent, les haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos offrent une belle immersion audio, que ce soit pour les vidéos, les jeux ou les appels.

Mais la vraie montée en gamme se cache sous le capot !

Un processeur boosté et des performances solides

Le Galaxy A56 5G embarque un Samsung Exynos 1530 gravé en 4 nm, épaulé par un GPU Xclipse 540 basé sur l’architecture AMD RDNA 3.

Les performances graphiques dignes de modèles premium, particulièrement en gaming et multitâche sont vraiment impressionantes pour un smartphone qui se veut milieu de gamme.

Il est décliné en versions 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1, épaulées par 8 Go de RAM LPDDR5X. Grâce à la fonction RAM Plus, la mémoire vive peut atteindre virtuellement jusqu’à 12 Go.

Une configuration musclée pour un smartphone à ce prix-là. C’est rare.

La batterie de 5000 mAh propose plus d’une journée d’autonomie intensive. Et mieux encore, la charge rapide 45W vous remet à 50 % en à peine 20 minutes. C'est moins bien que certains modèles chinois, mais, votre batterie est protégé.

Un appareil photo (bien) plus ambitieux qu’il n’y paraît

Sans chercher à concurrencer les photophones professionnels, le Galaxy A56 5G se défend très bien avec un capteur principal de 50 MP (f/1.8) avec OIS et un ultra grand-angle de 12 MP (123°, f/2.2).

Le tout est épaulé par des algorithmes IA qui optimisent en temps réel la colorimétrie, la netteté et le contraste. L’enregistrement vidéo en 4K à 60 fps avec stabilisation numérique est aussi un vrai plus pour les créateurs de contenu.

Sincèrement, il fait mieux que prévu. Pour ce niveau de prix, la qualité photo est bluffante. On est pas loin de certains modèles premium.

Mais en réalité, c'est au niveau de son utilisation de l'IA que cet appareil photo superforme.

Des fonctionnalités IA héritées du haut de gamme

Le Galaxy A56 5G bénéficie de nombreuses fonctionnalités logicielles directement héritées de la gamme S25, notamment autour de la Galaxy AI :

Effacement intelligent : supprimez objets ou passants sur vos photos, l’arrière-plan est recréé automatiquement.

: supprimez objets ou passants sur vos photos, l’arrière-plan est recréé automatiquement. Meilleure pose : changez une expression faciale après la prise de vue, comme si vous l’aviez capturée au bon moment.

: changez une expression faciale après la prise de vue, comme si vous l’aviez capturée au bon moment. Nightography optimisé : amélioration des prises de vue en basse lumière avec un traitement IA performant.

: amélioration des prises de vue en basse lumière avec un traitement IA performant. Mises à jour garanties pendant 6 ans : pour la sécurité, les nouvelles fonctionnalités et la sérénité sur le long terme.

Où acheter le Galaxy A56 5G au meilleur prix ?

Le Galaxy A56 5G est proposé à 449 € en prix VTC, mais certaines offres descendent bien plus bas. Rakuten le propose en ce moment à 316 €, avec 2 ans de garantie sur la version internationale.

Design, performances, autonomie, photo… Il coche toutes les cases avec assurance.