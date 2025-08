Galaxy S22 Ultra : avec presque 70 % de réduction depuis son lancement, ce haut de gamme de Samsung est le roi

Plus de 750€ de réduction sur le prix du Galaxy S22 Ultra

Comme c’est souvent le cas, c’est sur Rakuten que se trouve THE bon plan du moment ! Ce marchand propose en effet une remise immédiate de 68% sur le prix de vente conseillé du Galaxy S22 Ultra 128 Go. Il s’agit d’un modèle neuf commercialisé avec la garantie constructeur qui vous revient ainsi à 348,39€ au lieu de 1099€ ; soit 750,61€ de réduction immédiate ! C’est le genre d’aubaine qui ne se présente pas souvent !

Quels sont les atouts du Galaxy S22 Ultra ?

Le Samsung Galaxy S22 Ultra se distingue par son design sophistiqué et l'intégration d'un S Pen directement dans son châssis. Il offre ainsi une productivité et une créativité sans précédent pour les professionnels et les passionnés.

Son écran AMOLED de 6,8 pouces, avec une définition impressionnante de 3080 x 1440 pixels, garantit une immersion visuelle totale, avec des couleurs éclatantes et des contrastes profonds. L'expérience est sublimée par un système de caméras révolutionnaire, mené par un capteur principal de 108 mégapixels. Cet équipement permet de capturer des photos et des vidéos de haute qualité, même en conditions de faible luminosité.

Animé par un puissant processeur Samsung Exynos 2200 gravé en 4 nm, le S22 Ultra offre des performances fluides et réactives pour toutes vos tâches, des jeux les plus exigeants au multitâche intensif. Côté connectivité, ce smartphone est compatible avec la 5G, le WiFi 6E et le Bluetooth 5.2. Ce qui en fait un concentré de technologie conçu pour l'efficacité et le divertissement.

Quant à l’autonomie, elle est assurée par sa batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 45W. De quoi vous assurer une excellente autonomie pour vous accompagner tout au long de la journée.