Galaxy S24 : ce flagship Samsung est enfin à prix doux

Ancien porte-étendard de la série Galaxy S, le Galaxy S24 est un smartphone exemplaire de ce que Samsung sait faire de mieux en la matière.

Avec son design soigné, ses performances sans défauts et son écosystème logiciel complet, il est difficile de lui trouver des défauts.

Ancien porte-étendard de la série Galaxy S, le Galaxy S24 est un smartphone exemplaire de ce que Samsung sait faire de mieux en la matière.

La fiche technique du Samsung Galaxy S24

Processeur : Exynos 2400 (4 nm), garantissant performance et efficacité

(4 nm), garantissant performance et efficacité Mémoire : Jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 pour une fluidité sans faille

Jusqu’à pour une fluidité sans faille Stockage : Options de 128, 256 et 512 Go UFS 4.0 , assurant rapidité d’accès et robustesse

Options de , assurant rapidité d’accès et robustesse Écran : Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces, définition Full HD+ avec taux de rafraîchissement à 120 Hz , pour une visualisation optimale

de 6,1 pouces, définition Full HD+ avec taux de rafraîchissement à , pour une visualisation optimale Batterie : 4000 mAh , avec charge rapide et sans fil, garantissant une autonomie étendue

, avec charge rapide et sans fil, garantissant une autonomie étendue Caméra : Capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique, pour des images claires et précises

Capteur principal de avec stabilisation optique, pour des images claires et précises Système : Android 14 , personnalisable avec l’interface One UI 6

L’écran Dynamic AMOLED 2X du smartphone, avec son taux de rafraîchissement élevé, offre une expérience visuelle particulièrement immersive, que ce soit pour les jeux et multimédias.

Le Samsung Galaxy S24 est véritablement un outil qui permet de s'interconnecter avec la plupart des appareils utilisant la domotique (pour faire simple, la centralisation des appareils connectés), et a l'air des IA qui permet de tout automatiser, c'est vers ce type d'appareil que les constructeurs vont aller de plus en plus.

Un outil connecté de plus en plus central dans nos environnements intelligents.

Découvrez notre test complet du Galaxy S24 sur LesMobiles.com

Quelle offre pour le Samsung Galaxy S24 ?

En ce moment, c'est Rakuten qui nous propose la meilleure offre pour le Galaxy S24. Lui qui a été lancé il y a bientôt deux ans pour 799 €, est désormais proposé à moins de 500 €, soit 489 €.

Pour le prix d'un milieu de gamme, vous pouvez donc vous procurer un haut de gamme.