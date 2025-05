Galaxy S25 Edge : pourquoi le choisir plutôt qu’un Galaxy S25 Ultra ?

Galaxy S25 Edge : Samsung frappe un grand coup avec son nouveau flagship

Fidèle à son ADN d’innovation, Samsung décline sa série S avec un nouveau modèle « Edge » en alternative au modèle Ultra. Un design repensé, des performances dopées à l’IA : le Galaxy S25 Edge est bien plus qu’un simple successeur, c’est une nouvelle vision du haut de gamme Android.

Le Galaxy S25 Edge s’impose comme un prétendant sérieux au trône des meilleurs Android. Plus fin, plus intelligent, mieux optimisé : il coche toutes les cases pour séduire les passionnés de tech.

Un concentré de puissance et d’intelligence

Le Galaxy S25 Edge reprend les bases du modèle Ultra avec un écran Dynamic AMOLED 2X aux bords légèrement incurvés, pour une immersion visuelle totale. Mais son atout phare, c’est sa finesse : seulement 5,8 mm d’épaisseur. Une prouesse qui ne sacrifie ni la puissance, ni l’autonomie.

Sous le capot : la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ultra performante, pensée pour l’IA, elle gère tout ce que vous lui demandez, multitâche, photo, gaming et le tout avec une fluidité impressionnante.

Performances décuplées, IA embarquée partout, et aucune surchauffe, même après des sessions intensives de jeu ou de retouche photo.

Grâce à l’intégration poussée de Galaxy AI, Gemini Nano et du Qualcomm AI Engine, l’assistance devient contextuelle, proactive, et surtout locale : plus besoin du cloud pour traduire, retoucher ou prédire.

Le S25 Edge devient ainsi un assistant personnel intelligent qui anticipe vos besoins et optimise vos usages en temps réel.

Galaxy S25 Edge vs S25 Ultra : quelles différences ?

Si le Galaxy S25 Ultra reste le fleuron incontesté de Samsung, la version Edge n’a pas à rougir. Bien au contraire : elle propose plusieurs avantages notables qui sauront séduire un public à la recherche de finesse et d’efficacité.

Le Galaxy S25 Edge se distingue tout d’abord par son design ultra fin : seulement 5,8 mm d’épaisseur pour 163 g, contre 8,2 mm et 218 g pour l’Ultra. Une différence significative qui en fait l’un des smartphones les plus fins et légers du marché. D'autant plus que le modèle Ultra est parfois décrié pour son aspect massif.

Côté écran, les deux modèles disposent d’une dalle Dynamic AMOLED 2X en 120 Hz, mais le Edge opte pour une diagonale de 6,7 pouces, légèrement plus compacte que l’Ultra (6,9 pouces), tout en conservant une résolution élevée (3120 x 1440 px).

En photographie, le S25 Ultra garde l’avantage avec ses multiples téléobjectifs, mais le Edge n’est pas en reste grâce à un capteur principal de 200 MP et un ultra grand-angle, associés au moteur ProVisual et à une IA de traitement local pour des résultats bluffants.

Le compromis le plus important concerne la batterie : 3 900 mAh pour le Edge contre 5 000 mAh pour l’Ultra. L’autonomie s’en ressent logiquement, même si le Edge reste endurant pour une journée complète d’utilisation.

Enfin, les deux modèles intègrent les dernières fonctionnalités d’intelligence artificielle embarquée (Galaxy AI, Gemini Nano, Qualcomm AI Engine), mais le Edge en tire pleinement parti pour proposer une expérience intelligente, réactive et fluide… dans un format plus accessible.

Bref, le Galaxy S25 Edge est une alternative idéale à l’Ultra pour ceux qui privilégient l’élégance, la légèreté et une IA omniprésente, sans forcément chercher la surenchère technique.

Précommandez-le avec une offre exceptionnelle

Samsung accompagne le lancement du Galaxy S25 Edge avec une offre de précommande très musclée, valable uniquement sur son site officiel :

2 fois plus de stockage pour le même prix (ex : 512 Go au prix du 256 Go)

pour le même prix (ex : 512 Go au prix du 256 Go) 6 mois gratuits de Gemini Advanced + 2 To de cloud (valeur 131 €)

(valeur 131 €) -30 % sur les accessoires compatibles Galaxy S25 Edge

Jusqu’à -20 % sur l’écosystème Galaxy (montres, tablettes, écouteurs…)

(montres, tablettes, écouteurs…) 5 % supplémentaires si vous réglez via Samsung Pay

si vous réglez via Samsung Pay 3 mois d’assurance Samsung Care+ offerts (sans engagement)

En bonus, jusqu'à ce soir, bénéficiez de 10 % de réduction immédiate en saisissant le code EDGE10 au moment de la commande.

Offre valable sur Samsung.com et l’application Samsung Shop (cumulable avec les remises produits, non cumulable avec un autre code promo).