Galaxy S25 Edge : son prix est déjà divisé par deux chez Amazon (mais pas que)

Pour rappel, le Galaxy S25 Edge est la version élancée du S25 Ultra. Plus fin que tous les précédents modèles de la gamme S, il mise sur un design premium, un écran AMOLED de 6,7 pouces et un système photo complet dominé par un capteur principal de 200 Mpx. Une formule pensée pour ceux qui veulent les performances du haut de gamme dans un format plus léger.

Bon plan du moment : le Galaxy S25 Edge 256 Go tombe autour de 595 € sur plusieurs enseignes, contre un prix de lancement à plus de 1000 €.

Un smartphone haut de gamme déjà fortement remisé

Que ce soit chez Cdiscount, Rakuten ou Amazon, la tendance est la même : le prix du Galaxy S25 Edge s’est effondré beaucoup plus vite que prévu. On le voit régulièrement autour de 600 €, et même en dessous chez certains vendeurs.

Un mouvement surprenant pour un modèle aussi récent, mais qui joue clairement en faveur des acheteurs. Le produit reste vendu neuf, garanti 2 ans, et expédié par des marchands bien notés.

Et au-delà du prix, l’expérience est solide : le test complet du Galaxy S25 Edge rappelle qu’il brille par sa finesse, sa prise en main et son équilibre général, même si Samsung a dû faire quelques concessions légères pour conserver un format ultra compact.

✅ Points forts Design extrêmement fin et léger

Capteur principal 200 Mpx très polyvalent

Écran AMOLED 6,7" lumineux et fluide

Prix déjà divisé par deux selon les enseignes

Garantie 2 ans et livraison rapide ⚠️ Points faibles Autonomie correcte mais pas exceptionnelle

Pas de chargeur dans la boîte

Stocks fluctuants selon les marchands

Où trouver le Galaxy S25 Edge au meilleur prix ?

Les tarifs évoluent vite, mais on observe ce matin une tendance générale autour de 595 € à 620 €, ce qui place cet Edge parmi les meilleures affaires du moment dans la gamme premium Samsung. Cela est peut-être dû à l'arrêt de la série Edge qui n'aura connue que cette unique itération.

À suivre de près si vous souhaitez anticiper le Black Friday sans attendre le dernier moment.

Pour explorer les autres modèles de la marque, la page dédiée aux mobiles Samsung permet de comparer rapidement les options selon le budget. Une bonne manière de vérifier si le S25 Edge reste l’équilibre idéal ou si le S25 Plus ou l’Ultra ne correspondent pas mieux à votre usage.