Xiaomi surprend le marché : à peine sorti, le Redmi Note 15 Pro+ voit déjà son prix s'effondrer de 100 €

Ce nouveau monstre du milieu de gamme n'a rien d'un modèle bas de gamme. Avec son écran incurvé CrystalRes et sa puce survitaminée, il vise déjà le podium des meilleurs rapport qualité-prix de l'année (et nous ne sommes qu'en février).

Mais avec cette baisse de prix chez Cdiscount, il devient tout simplement intouchable.

Eh oui, pourquoi payer plus pour un haut de gamme, quand Xiaomi propose une charge 120W et un capteur photo de 200 Mpx pour moins de 400 € ?

Le Redmi Note 15 Pro+ ne se contente pas d'être rapide à l'usage, il l'est aussi à la recharge. Sa technologie HyperCharge permet de passer de 1 à 100 % en un temps record, alors que sa batterie possède 6 500 mAh !

La fiche technique du Redmi Note 15 Pro+

Voici les caractéristiques qui font de cette baisse de prix une affaire exceptionnelle :

✅ Points forts Charge HyperCharge 120W : La batterie pleine en moins de 20 minutes chrono.

: La batterie pleine en moins de 20 minutes chrono. Écran AMOLED 1.5K : Une fluidité et une luminosité dignes des modèles Pro d'Apple.

: Une fluidité et une luminosité dignes des modèles Pro d'Apple. Capteur photo 200 Mpx : Un piqué d'image impressionnant, même en zoom numérique. ☑️ À prendre en compte Publicités HyperOS : Quelques réglages sont nécessaires pour épurer l'interface.

: Quelques réglages sont nécessaires pour épurer l'interface. Format imposant : Son grand écran ne conviendra pas aux amateurs de petits formats.

Pour en savoir plus, nous avons réalisé un test complet du Xiaomi Redmi Note 15 Pro+.

Que vaut l’offre sur le Redmi Note 15 Pro+ ?

En ce moment, c'est chez Cdiscount que nous pouvons trouver le meilleur prix pour le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+.

Il s'agit d'une version d'import européenne, et elle est donc parfaitement compatible avec les opérateurs français. Toutefois, il est possible que certaines fonctionnalités ou applications ne soient pas disponibles pour le marché français (par exemple FranceConnect).

Le produit est garanti et livré rapidement. De plus, le vendeur est noté 4,9/5 pour plus de 200 avis, c'est une très belle moyenne.

Il s'agit d'un smartphone qui tiendra la route techniquement pendant au moins 4 ans. Nous le recommandons, mais surtout à ceux qui aiment bidouiller et qui sont à l'aise avec les nouvelles technologies.