Xiaomi surprend le marché : à peine sorti, le Redmi Note 15 Pro+ voit déjà son prix s'effondrer de 100 €

Alors que les premiers exemplaires du Redmi Note 15 Pro+ arrivent à peine cherchez ceux qui' l'ont précommandés, une remise brutale vient de tomber. Xiaomi, fidèle à sa stratégie de rouleau compresseur, semble vouloir saturer le marché avant même que la concurrence ne puisse réagir.

Rémi Deschamps - publié le 10/02/2026 à 12h15
Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+

Ce nouveau monstre du milieu de gamme n'a rien d'un modèle bas de gamme. Avec son écran incurvé CrystalRes et sa puce survitaminée, il vise déjà le podium des meilleurs rapport qualité-prix de l'année (et nous ne sommes qu'en février).

Mais avec cette baisse de prix chez Cdiscount, il devient tout simplement intouchable.

Eh oui, pourquoi payer plus pour un haut de gamme, quand Xiaomi propose une charge 120W et un capteur photo de 200 Mpx pour moins de 400 € ?

 

Le Redmi Note 15 Pro+ ne se contente pas d'être rapide à l'usage, il l'est aussi à la recharge. Sa technologie HyperCharge permet de passer de 1 à 100 % en un temps record, alors que sa batterie possède 6 500 mAh !

La fiche technique du Redmi Note 15 Pro+

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus
 

Voici les caractéristiques qui font de cette baisse de prix une affaire exceptionnelle :

✅ Points forts

  • Charge HyperCharge 120W : La batterie pleine en moins de 20 minutes chrono.
  • Écran AMOLED 1.5K : Une fluidité et une luminosité dignes des modèles Pro d'Apple.
  • Capteur photo 200 Mpx : Un piqué d'image impressionnant, même en zoom numérique.

☑️ À prendre en compte

  • Publicités HyperOS : Quelques réglages sont nécessaires pour épurer l'interface.
  • Format imposant : Son grand écran ne conviendra pas aux amateurs de petits formats.

Pour en savoir plus, nous avons réalisé un test complet du Xiaomi Redmi Note 15 Pro+.

Que vaut l’offre sur le Redmi Note 15 Pro+ ?

En ce moment, c'est chez Cdiscount que nous pouvons trouver le meilleur prix pour le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+.

Il s'agit d'une version d'import européenne, et elle est donc parfaitement compatible avec les opérateurs français. Toutefois, il est possible que certaines fonctionnalités ou applications ne soient pas disponibles pour le marché français (par exemple FranceConnect).

 

Le produit est garanti et livré rapidement. De plus, le vendeur est noté 4,9/5 pour plus de 200 avis, c'est une très belle moyenne.

Il s'agit d'un smartphone qui tiendra la route techniquement pendant au moins 4 ans. Nous le recommandons, mais surtout à ceux qui aiment bidouiller et qui sont à l'aise avec les nouvelles technologies.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Guide d'achat

Xiaomi Redmi Note 15 Pro VS Redmi Note 14 Pro : quelles sont les vraies différences ?

09/02/2026
Nubia RedMagic 11 Pro
Guide d'achat

Gaming 2026 : les 3 meilleurs smartphones pour jouer

07/02/2026
OnePlus 15
Guide d'achat

Les 3 « flagship killers » du moment (expérience haut de gamme, avec un prix pensé pour mettre à mal la concurrence)

07/02/2026
Honor Magic8 Pro
Test

Test du Honor Magic8 Pro : le flagship qui bouscule les ténors du haut de gamme

06/02/2026