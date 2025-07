Galaxy S25 : Samsung propose sa promo spéciale soldes d'été (et c'est du tout bon !)

Le Galaxy S25 n’est pas une version allégée, loin de là. Il embarque les innovations de Samsung en 2025, avec un positionnement plus accessible que les modèles Ultra, tout en conservant une excellente fiche technique.

Sous le capot, le S25 bénéficie de la puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy, la même que sur les modèles au-dessus. Taillée pour le multitâche et le jeu mobile, elle s’ajuste automatiquement à vos habitudes grâce au machine learning intégré.

L’IA analyse votre usage en temps réel pour allouer les ressources de manière intelligente.

Côté photo, le Galaxy S25 fait également du très (très) bon. Il est équipé d’un capteur principal de 50 MP, d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif 10 MP (zoom x3).

Le traitement logiciel s’appuie sur une IA avancée pour sublimer chaque cliché. Vous pouvez même retoucher vos photos en modifiant l'expression des visages, ou supprimer des éléments du décors, et cela d'une manière photoréaliste.

Sa batterie de 4700 mAh vous accompagne sans faillir jusqu’au bout de la nuit ! Et si besoin, la charge rapide 45 W permet de récupérer en 30 minutes ce qu’il faut pour repartir pour plusieurs heures.

Entre puissance maîtrisée, design moderne, et photo intelligente, le Galaxy S25 coche toutes les cases du haut de gamme sans monter dans les prix stratosphériques.

Offres exclusives à ne pas manquer

À l’occasion des soldes d'été, Samsung propose une série d'avantages particulièrement généreux sur le Galaxy S25. Pour tout achat via leur boutique officielle, vous accédez à plusieurs bonus très concrets.

6 mois d’accès à Gemini Advanced + 2To de stockage cloud , offerts (valeur 131€)

+ , offerts (valeur 131€) Pack accessoires comprenant une coque magnétique, protections d’écran et chargeur sans fil (valeur 79,90€)

comprenant une coque magnétique, protections d’écran et chargeur sans fil (valeur 79,90€) 10 % de remise immédiate pour toute commande via l’application Samsung Shop

Bonus cloud, accessoire gratuit, réduction instantanée, et reprise possible jusqu’à 530€ : le Galaxy S25 est un vrai bon plan du moment.

Le bon plan digne des soldes d'été !

Et ce n'est pas fini... Samsung ajoute une cerise sur le gâteau : un bonus de 10 € tous les 100 € d’achat avec le code promo ETE10.

Plus votre panier est élevé, plus vous économisez. Et ce code est cumulable avec les offres précédentes.