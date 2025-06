Galaxy S25 Ultra en promo soldes : double réduction et des accessoires gratuits !

Le Galaxy S25 Ultra frappe fort, DxOMark l’a élu meilleur écran du marché, mais c'est loin d'être son seul point fort. Tout y est !

À l'intérieur, on retrouve la puce Snapdragon 8 Elite taillée sur mesure pour Samsung.

L’appareil apprend de vos usages quotidiens pour ajuster automatiquement ses ressources. C’est du machine learning appliqué à la praticité !

Et que dire de la partie photo ? Le Galaxy S25 Ultra joue la carte de l’ultra : capteur principal 200 MP, zoom périscopique 50 MP (x5), téléobjectif 10 MP (x3), et un ultra grand-angle 50 MP. Les clichés sont nets, précis, et boostés par une IA qui comprend ce que vous capturez.

La batterie de 5000 mAh tient la distance. Même en usage intensif, vous atteindrez la fin de journée sans stress. Et si besoin, la charge rapide 45 W et la charge sans fil 15 W vous remettront en piste en un rien de temps.

Entre écran sublime, puissance brute, IA avancée et module photo surarmé, ce Galaxy S25 Ultra vise la perfection.

Une offre spéciale qui ne laisse pas indifférent

À l’occasion des soldes d'été qui ont commencé hier, Samsung propose un package tout simplement royal. En plus du smartphone, vous pouvez bénéficier de plusieurs avantages exclusifs si vous commandez maintenant sur leur boutique officielle.

Gemini Advanced et 2To d'espace de stockage en ligne pendant 6 mois sans frais, d'une valeur de 131€ !

et en ligne pendant 6 mois sans frais, d'une valeur de 131€ ! Pack accessoire : Coque magnétique + protections + chargeur sans fil offerts, d'une valeur de 79.90€

: Coque magnétique + protections + chargeur sans fil offerts, d'une valeur de 79.90€ 10 % de remise immédiate si vous commandez via l’application Samsung Shop.

Accessoire gratuit, et remise instantanée, et même reprise jusqu'à 530€ : c’est une opération triple avantage comme on les aime.

Un code promo puissant pour économiser !

Et ce n’est pas tout. En ce moment, Samsung applique un bonus de 10 € pour chaque tranche de 100 € d’achat avec le code ETE10.

Autrement dit, plus votre panier est élevé, plus vous économisez.