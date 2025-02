Galaxy S25 Ultra : il est encore temps de profiter de son offre de lancement

Le Galaxy S25 Ultra, c’est LE smartphone le plus puissant proposé par Samsung actuellement, et donc l’un des plus plébiscités. Dans ce contexte de grande demande, Samsung propose plusieurs façons de faire baisser le prix de son mastodonte. Mais avant de passer en revue les différentes propositions de Samsung, voyons ce que le Galaxy S25 Ultra a dans le ventre.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Galaxy S25 Ultra ?

Le Galaxy S25 Ultra est donc le nouveau très haut de gamme de Samsung. Premier point fort, et pas des moindres, il propose le plus bel écran au monde selon Dxomark, l’une des références pour le test de smartphones.

Un gage de qualité qui ne vient pas seul, puisque l’appareil est propulsé par le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, un processeur optimisé spécialement pour les trois nouveaux appareils du constructeur coréen !

En plus de cela, son appareil photo est en concurrence directe avec ceux d’Apple. Et côté autonomie, on peut dire qu’il tient la cadence avec jusqu’à une journée en utilisation intensive.

Quelle offre pour le Galaxy S25 Ultra ?

Le Galaxy S25 Ultra de Samsung est disponible avec différents cadeaux et réductions :