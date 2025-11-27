Galaxy S25 Ultra : Samsung casse les prix pour le Black Friday (jusqu’à 373 € de remise, 50 € via PayPal et reprise jusqu’à 530 €)

Jusqu’à 373,05 € de remise immédiate, 50 € supplémentaires via PayPal et une reprise pouvant atteindre 530 € : le Galaxy S25 Ultra bénéficie de l’une des offres les plus agressives de ce Black Friday.

Galaxy S25 Ultra : le haut de gamme Samsung à prix réduit

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est le modèle le plus ambitieux de la gamme S25, et de loin. Avec son écran de 6,9 pouces, ses 12 Go de mémoire vive et ses multiples options de stockage jusqu’à 1 To, il cible clairement les utilisateurs technophiles qui veulent un smartphone ultra complet pour la photo, la productivité et le multimédia.

Dans notre test du Galaxy S25 Ultra, nous soulignons particulièrement la qualité de l’écran, la polyvalence du bloc photo et la montée en puissance des fonctions d’intelligence artificielle proposés par Samsung. C'est d'ailleurs sans aucune surprise que ce modèle fait partie des smartphones les plus aboutis de l’année, ce qui rend cette promotion d’autant plus intéressante.

Plusieurs experts considèrent d’ailleurs qu’il s’agit de l’un des meilleurs smartphones actuels. Nous revenons en détail sur ce point dans notre article consacré à l’avis d’un expert sur le Galaxy S25 Ultra.

Détail de l’offre Black Friday sur le Galaxy S25 Ultra

L’offre Black Friday mise en avant par Samsung repose d’abord sur une réduction directe appliquée au moment de l’achat :

Galaxy S25 Ultra 256 Go - 12 Go de RAM : prix de référence 1 472,05 € → 1 099,00 € après réduction (économie de 373,05 €) ;

après réduction (économie de 373,05 €) ; Galaxy S25 Ultra 512 Go - 12 Go de RAM : prix de référence 1 592,05 € → 1 219,00 € après réduction ;

après réduction ; Galaxy S25 Ultra 1 To - 12 Go de RAM : prix de référence 1 832,05 € → 1 459,00 € après réduction.

À cette remise immédiate s’ajoute une réduction additionnelle de 50 € en sélectionnant PayPal comme mode de paiement. Une fois ce moyen de paiement choisi, la remise s’applique automatiquement au panier, sans code à saisir.

Enfin, l’offre inclut une potentielle reprise de vos anciens appareils (toutes catégories et de divers marques), avec une économie pouvant aller jusqu’à 530 €. En cumulant la remise directe, la réduction PayPal et la reprise maximale, le coût réel du Galaxy S25 Ultra peut descendre à un niveau particulièrement attractif pour un smartphone de ce calibre.

Et encore mieux, vous pouvez payer en 24 fois sans frais !

✅ Récapitulatif des remises Jusqu’à 373,05 € de réduction immédiate selon la capacité choisie

50 € supplémentaires en payant via PayPal

Reprise de vos anciens appareils électroniques pouvant aller jusqu’à 530 € ⚠️ À garder en tête L’économie totale dépend de la valeur de reprise de l’appareil envoyé

Adaptateur secteur non inclus dans la boîte

Des avantages supplémentaires qui renforcent l’offre

Au-delà du prix, Samsung accompagne cette promotion de plusieurs services et avantages. L’achat du Galaxy S25 Ultra donne droit à six mois de Google AI Pro sans surcoût, pour une valeur annoncée de 131,94 €. C’est un complément utile pour exploiter les fonctions avancées d’intelligence artificielle intégrées à l’appareil, notamment pour la photo, la productivité et l’organisation.

Les conditions d’achat sur la boutique en ligne incluent également la livraison offerte, que ce soit à domicile ou en point relais, ainsi que le retour gratuit sous quatorze jours. Il est aussi possible d’étaler le paiement de 3 à 36 mensualités via les solutions de financement proposées, sous réserve d’acceptation du dossier.

Enfin, le programme Samsung Rewards permet de récupérer 1 % du montant de l’achat en points, utilisables sur de futurs produits de la marque. Pour ceux qui veulent sécuriser davantage leur smartphone, l’option Samsung Care+ est proposée, afin de couvrir certains types de dommages accidentels.

Pour quels profils le Galaxy S25 Ultra remisé est-il le plus intéressant ?

Avec son grand écran, son bloc photo avancé et ses 12 Go de mémoire vive, le Galaxy S25 Ultra se prête particulièrement bien à un usage intensif. Cette promotion intéressera surtout les utilisateurs qui recherchent un smartphone capable de tout gérer : travail mobile, prise de notes au stylet, retouche photo, vidéo, jeux et multitâche poussé.

Ceux qui hésitent entre ce modèle et une autre référence haut de gamme peuvent s’appuyer sur notre test complet pour mieux situer ses forces.

Faut-il profiter de cette offre Black Friday sur le Galaxy S25 Ultra ?

Pour un smartphone aussi récent et aussi ambitieux, voir le prix descendre à 1099 € pour la version 256 Go, avec en plus 50 € de réduction via PayPal et une reprise pouvant atteindre 530 €, reste une opportunité solide. L’investissement demeure élevé, mais il s’agit d’un modèle conçu pour durer de nombreuses années, avec un suivi logiciel prolongé et une configuration taillée pour les usages les plus exigeants.

En plus de cela, il est possible de payer en 24 fois, et cela sans frais.

Si vous aviez déjà repéré le Galaxy S25 Ultra comme un candidat sérieux pour votre prochain smartphone, cette période de Black Friday est sans aucun doutes permis l’un des moments les plus pertinents pour passer à l’achat, surtout si vous disposez d’anciens appareils à faire reprendre.