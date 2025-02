Pour cet expert, le Galaxy S25 Ultra de Samsung est le meilleur smartphone de l'année

Alors que le Galaxy S25 Ultra vient tout juste de sortir, nous voyons les tests s'enchaîner à propos de celui-ci pour le décortiquer dans tous les sens et expliquer au public quelles sont ses qualités, mais aussi ses points faibles.

Parmi les experts français, le Youtubeur Steven Lathoud est particulièrement réputé pour l'objectivité et la qualité de ses vidéos où il teste de nombreux objets high-techs, dont des smartphones.

Dans sa dernière vidéo, il explique que le Galaxy S25 Ultra est le smartphone qui restera probablement le meilleur de l'année :

« C’est un smartphone qui est génial. Ce Galaxy S25 Ultra, c'est le meilleur smartphone de 2025, pour le moment. Il y a de fortes chances qu'il le reste tout au long de l'année.»

Toutefois, comme toujours, Steven Lathoud reste nuancé dans ses propos et pointe un manque de nouveautés par rapport au modèle de l'an passé, le Galaxy S24 Ultra. Entre autres, l'expert regrette le retrait du Bluetooth sur le S Pen et les fonctionnalités IA qui ne sont pas toutes très utiles ou bien incorporées.

Mais malgré ces légers défauts qui, le Youtubeur est d’avis que le Galaxy S25 Ultra reste à l'acmé ce qui se fait parmi les smartphones Android du moment !

Quelle fiche technique pour le nouveau mastodonte de Samsung ?

Dimensions : 162.8x77.6x8.2 mm

162.8x77.6x8.2 mm Poids : 219 g

219 g Étanchéité : IP68

IP68 Système d'exploitation : Android 15

Android 15 Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy Puce graphique : Adreno 830

: Adreno 830 Stockage Interne : 256Go, 512Go, 1To

256Go, 512Go, 1To Mémoire vive : 12 Go

Un énorme point fort du Galaxy S25 Ultra serait son écran Dynamic AMOLED 2X, à propos duquel Steven Lathoud met en exergue un taux de rafraîchissement adaptatif très efficace et encense l'antireflet absolument unique de Samsung, différent de celui du S24 Ultra, car légèrement moins performant, mais plus durable.

Qui plus est, le smartphone réussit à être plus léger et moins épais, mais toujours immense avec ses 6,9 pouces, ce qui le rend plus agréable à manipuler.

L'expert explique également que, côté batterie, le Galaxy S25 Ultra est également un champion en ce qui concerne l'autonomie, mais un peu moins au niveau de sa charge.

Ce n'est pas tant qu'il est un mauvais élève, car Google et Apple proposent des charges encore inférieures, mais il ne fait pas aussi bien que certains constructeurs chinois qui peuvent faire atteindre parfois 100 watts (voire plus) à leurs appareils, quand le Galaxy S25 Ultra se contente de 45 W… et encore seulement lorsque l’on possède le bloc de charge officiel de Samsung, vendu séparément, ajoute l’expert.

En revanche, côté photographie, là, il est indétrônable ! Ses 4 capteurs sont absolument bluffants, affichant tous une qualité remarquable, et cela dans toutes les situations.

De notre côté, ajoutons qu'il propose une version unique de la puce Snapdragon 8 Elite optimisée pour la gamme S des Galaxy de 2025. Un atout considérable étant donné que c'est le meilleur processeur du moment.

Où se procurer un Samsung Galaxy S25 Ultra ?

Steven Lathoud conseille de plutôt se tourner vers un Galaxy S24 Ultra, qui serait d’après lui et de nombreux experts le meilleur smartphone de 2024. À la rédaction, nous lui avions mis la note maximale dans notre test.

Mais le Galaxy S25 Ultra se défend très largement et, si vous en avez l’envie et les moyens, alors vous pouvez le trouver avec de très bonnes offres de lancement, notamment chez Samsung directement :