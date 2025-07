Galaxy S25 Ultra : une promotion à ne pas rater avec cadeaux et réductions chez Samsung

Il y a le haut de gamme, puis il y a le haut de gamme premium et le Samsung Galaxy S25 Ultra fait définitivement partie de cette deuxième catégorie. C'est un smartphone archi polyvalent offrant l'une, si ce n'est la meilleure, expérience photo du marché.

Il n'a clairement pas volé son titre de Samsung le plus puissant jamais conçu par le constructeur sud-coréen. Et en ce moment, une belle remise et bien plus encore vous sont proposés pour tout achat depuis la boutique en ligne de Samsung.

Samsung Galaxy S25 Ultra : un système photo jamais-vu

Vous vous en doutez, un tel modèle n'a pas vraiment de point faible. Ce n'est pas pour rien que le Samsung Galaxy S25 Ultra figure parmi les meilleurs smartphones Android de l'année.

En revanche ce smartphone s'appuie sur des atouts clairs, notamment son module photo : le plus avancé jamais pensé et créé par Samsung.

Ainsi, si vous êtes à la recherche d'un modèle pour prendre des photos et vidéos hyper détaillées de jour comme de nuit. Le Samsung Galaxy S25 Ultra va vous plaire car il inclut :

un objectif grand-angle de 200 Mpx avec un zoom de qualité optique 2x

avec un zoom de qualité optique un objectif ultra grand-angle de 50 Mpx

un téléobjectif de 50 Mpx avec un zoom optique 5x et un zoom qualité optique 10x

avec un zoom optique et un zoom qualité optique un objectif frontal de 12 Mpx

En matière de films, ce modèle vous donne accès à une excellente qualité vidéo et vous permet de filmer en HDR 10 bits. Même en basse luminosité, les éléments indésirables sont réduits au maximum par Samsung et la clarté améliorée.

Un écran renversant pour une expérience visuelle brillante

Le Samsung Galaxy embarque un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces avec une définition WQHD+ de 1440 x 3120 pixels et un traitement anti reflet. Aussi, il vous permet de regarder vos émissions préférées en très haute qualité à tout moment.

Son taux de rafraîchissement de 120 Hz couplé à sa luminosité maximale de 2600 nits sont pensés pour vous offrir une fluidité de navigation et un grand confort d'utilisation au quotidien, peu importe les conditions extérieures.

Ses excellentes performances côté écran n'entachent pas son autonomie au moyen de sa batterie de 5000 mAh. La charge rapide 45W vous propose un rechargement de 65% en seulement 30 minutes. Ainsi, ce modèle peut amplement vous accompagner tout au long de la journée.

Pour plus d'informations sur le Samsung Galaxy S25 Ultra et un retour sur expérience après usage de ce smartphone. N'hésitez pas à consulter notre test complet de ce modèle.

Une réduction et des cadeaux à gogo chez Samsung

Le constructeur sud-coréen se montre particulièrement généreux durant ces soldes d'été 2025. Aussi, en plus de bénéficier d'une remise de 70€ sur le Galaxy S25 Ultra, Samsung inclut des produits gratuitement à votre commande.

Pour tout achat d'un S25 Ultra, une coque de protection ainsi qu'un verre trempé, des lentilles de protection pour les caméras et un chargeur sans fil sont offerts.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est actuellement disponible à 1302,05€ sur le site de Samsung. Un investissement important, certes, mais mérité au vu des technologies qu'ils embarquent.