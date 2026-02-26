Nothing Phone (4a) : design transparent, rose assumé et Glyph Bar revisitée

À retenir Le Nothing Phone (4a) adopte un design transparent avec une teinte rosée.

Ce n’est plus un secret, la marque Nothing organisera un évènement le 5 mars prochain pour annoncer ses deux nouveaux smartphones, les Phone (4a) et Phone (4a) Pro en attendant le futur Phone (4) qui est prévu pour l’année prochaine.

Comme elle aime bien communiquer pour donner envie de ses prochains produits, la société londonienne a publié une vidéo sur YouTube donnant des détails intéressants au sujet du Nothing Phone (4a). Dans celle-ci, le fabricant met en avant le travail de son équipe de design industriel, qui voit la série A comme un terrain d’expérimentation plus libre autour des couleurs et des matériaux.

Un dos toujours transparent mais avec une teinte rosée

Le futur modèle adopte toujours un dos transparent, mais celui-ci devient un véritable espace de composition visuelle, avec un relief plus affirmé et une partie basse davantage mise en valeur. Selon Nothing, le choix d’une déclinaison rose découle directement du rouge déjà emblématique de la marque, présenté comme une version désaturée qui conserve la cohérence de la palette tout en élargissant le public visé.

Les designers expliquent avoir intégré une teinte au sein même de la couche transparente. La couleur ne se limite donc pas à une simple surface, elle interagit avec la résine et la lumière pour créer une impression de profondeur, renforçant l’effet de transparence et la perception des composants internes.

Pour atteindre ce rendu, l’équipe indique avoir conservé une base proche du blanc sous la surface, en n’ajoutant qu’une légère teinte à la résine, afin de faire correspondre subtilement l’ensemble avec le cadre médian plus saturé. Le procédé implique un ajustement précis de l’épaisseur du verre, du dosage de la teinte et des contrastes, ce qui, selon Nothing, constitue un travail d’équilibre délicat pour obtenir un appareil esthétiquement homogène.

L’inspiration revendiquée par la marque est multiple : anciens produits technologiques, comme un iMac rose régulièrement cité par l’équipe, mobilier urbain, affichages de gare, jeux de lumière, voire des ampoules détériorées qui prennent une teinte rosée.

Nothing affirme vouloir s’éloigner d’une approche uniquement guidée par les tendances commerciales ou les « couleurs de l’année », préférant s’appuyer sur des références plus personnelles et des comportements d’usage à long terme. Ce positionnement trahit une volonté de proposer un téléphone esthétique qui ne se contente pas de suivre le rythme de la concurrence Android, souvent dominée par des variations de verre brillant ou mat.

Glyph Bar, une interface lumineuse et usage au quotidien

Depuis son premier téléphone, Nothing a installé au dos de ses appareils une interface lumineuse servant à encourager l’usage du smartphone posé face contre table, de façon à masquer l’écran et ses sollicitations constantes tout en conservant des informations jugées essentielles.

Sur le Phone (4a), cette philosophie se traduit par une évolution importante : le constructeur introduit ce qu’il appelle le Glyph Bar, une barre composée de six modules LED blancs alignés, accompagnés du carré rouge dédié à l’enregistrement vidéo, pour la première fois intégré à un modèle A.

D’après Nothing, chacun de ces modules lumineux regroupe plusieurs mini-LED contrôlables individuellement, ce qui permet de multiplier les animations et les schémas de communication à l’arrière du téléphone. Le Glyph Bar serait environ 40% plus lumineux que les systèmes lumineux utilisés sur les Phone (3a) et 3a Pro, tout en étant pensé pour rester moins agressif visuellement grâce à une lumière plus diffuse.

Le constructeur prévoit des scénarios variés : suivi de minuteur sous forme de sablier lumineux, progression de tâches, signalement de notifications prioritaires ou encore animations liées à l’appareil photo. Sur ce point, le Phone (4a) reprend les principes aperçus avec la matrice lumineuse du Phone (3), mais sous une forme linéaire, assimilée par l’équipe de design à une colonne unique de « sable » qui se vide.

Nothing explique par ailleurs profiter des mises à jour en direct d’Android 16 pour enrichir la fonction Glyph progress, permettant d’afficher des informations de suivi en temps réel pour davantage d’applications.

Dans la vidéo, les concepteurs insistent sur le fait qu’ils repartent presque de zéro pour les animations à chaque nouveau modèle, afin de ne pas reproduire mécaniquement les effets précédents et de laisser place à de nouvelles idées. Ils racontent également avoir testé les prototypes dans une pièce sombre pour vérifier la lisibilité et l’impact des effets lumineux, ce qui montre l’importance accordée à l’expérience visuelle du dos du téléphone.

Photo, périscope et continuité de la série "a"

Au-delà du design et des effets lumineux, Nothing met en avant une progression sur le volet photo du Phone (4a). Dans la vidéo, l’équipe insiste sur l’intégration d’un module périscopique sur le modèle de base, alors que ce type d’optique est encore rare dans cette catégorie de prix et réservée le plus souvent à des modèles plus onéreux chez la concurrence.

Les designers montrent un module périscopique plus compact que celui utilisé sur le Phone (3a) Pro, avec une structure de type tétraprisme où la lumière rebondit plusieurs fois à l’intérieur du module, ce qui permet d’augmenter la longueur focale tout en conservant une épaisseur contenue.

Les fuites techniques publiées par différents médias évoquent un triple module arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un téléobjectif 50 mégapixels avec zoom optique 3.5x et d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels, accompagné d’une caméra frontale de 32 mégapixels. Si ces caractéristiques se confirment, le Phone (4a) viendraient en concurrence de milieu de gamme avancé, tout en offrant un téléobjectif optique là où certains rivaux se contentent d’un zoom numérique ou d’un capteur secondaire moins utile.

Le constructeur affirme par ailleurs vouloir représenter graphiquement la batterie, la bobine de recharge ou encore les connecteurs sous des panneaux de couverture conçus pour raconter une histoire visuelle fidèle à l’ingénierie interne.

Rendez-vous le 5 mars prochain pour avoir la confirmation des autres rumeurs concernant ce modèle.

