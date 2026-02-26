Galaxy S26 Ultra : Comment faire chuter son prix grâce aux offres de précommande Samsung ?

Samsung a levé le voile hier soir à 19 h sur sa nouvelle gamme de smartphones de référence : les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. Cette cuvée 2026 mise sur l'intégration poussée de Galaxy AI et de nouveaux capteurs photo. Comme chaque année, l'ouverture des précommandes s'accompagne d'avantages exclusifs sur la boutique officielle du constructeur.

Rémi Deschamps - publié le 26/02/2026 à 12h15
Le Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra : Le nouveau sommet de la gamme

J'obtiens le Galaxy S26 Ultra chez Samsung

Le modèle Ultra est désormais le nouveau fer de lance de Samsung. Il conserve bien sûr son fameux stylet S Pen intégré et adopte le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 5. Lors de la présentation d'hier soir, l'accent a été mis sur ses capacités de zoom encore améliorées et la résistance accrue de son châssis. Mais c'est loin de représenter tout le potentiel de ce smartphone.

  • Écran : Dalle Dynamic AMOLED 2X avec une gestion des reflets encore optimisée.
  • Photo : Nouveau capteur principal et traitement d'image assisté par IA pour la nuit.
  • Intelligence Artificielle : Nouvelles fonctions de traduction instantanée et de retouche vidéo générative.
  • Un écran Privacy Display, un filtre de confidentialité numérique.

C'est simple, en obtenant la note de 9,03 avec notre algorithme, il devient le second smartphone à dépasser la note de 9 dans notre base de données, juste derrière l'Oppo Find X9 Pro... Impressionnant.

Zoom sur les offres de précommande sur le Store Samsung

Pour le lancement, la boutique officielle Samsung propose plusieurs avantages cumulables jusqu'au 10/03/2026 pour tout achat d'un Galaxy S26, S26+ ou S26 Ultra :

  • Offre Stockage : Profitez de 200 € de remise immédiate sur les capacités 512 Go et 1 To.
  • Bonus de reprise : Obtenez jusqu'à 665 € de remise pour la reprise de votre ancien smartphone.
  • Code Promo : 50 € de remise additionnelle avec le code PAYPAL à saisir à l'étape paiement.
  • Écosystème : -30% sur une sélection d'accessoires et -10% sur les nouveaux Galaxy Buds4 et Buds4 Pro.
Paiement et avantages exclusifs pour la précommande du Galaxy S26 Ultra

Samsung facilite l'acquisition de ce fleuron avec un paiement jusqu'en 24X sans frais. De plus, l'achat vous rapporte immédiatement des points Samsung Rewards, utilisables pour réduire le prix de vos futurs accessoires.

Avantages PrécommandeDétails de l'offre Samsung Store
Remise Stockage-200€ sur les versions 512Go et 1To
Reprise mobileJusqu'à 665€ de remise sur votre panier
Avantage PayPal-50€ avec le code PAYPAL
AccessoiresJusqu'à -30% de réduction immédiate

Notre avis : Comme à son habitude, c'est durant la phase de précommande que les tarifs sont les plus intéressants grâce au doublement du stockage et aux bonus de reprise. Si vous comptez passer sur le S26 Ultra, l'offre groupée actuelle permet d'économiser significativement sur l'écosystème complet.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
