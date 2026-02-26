Galaxy S26 Ultra : Comment faire chuter son prix grâce aux offres de précommande Samsung ?

Galaxy S26 Ultra : Le nouveau sommet de la gamme

Le modèle Ultra est désormais le nouveau fer de lance de Samsung. Il conserve bien sûr son fameux stylet S Pen intégré et adopte le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 5. Lors de la présentation d'hier soir, l'accent a été mis sur ses capacités de zoom encore améliorées et la résistance accrue de son châssis. Mais c'est loin de représenter tout le potentiel de ce smartphone.

Écran : Dalle Dynamic AMOLED 2X avec une gestion des reflets encore optimisée.

Dalle Dynamic AMOLED 2X avec une gestion des reflets encore optimisée. Photo : Nouveau capteur principal et traitement d'image assisté par IA pour la nuit.

Nouveau capteur principal et traitement d'image assisté par IA pour la nuit. Intelligence Artificielle : Nouvelles fonctions de traduction instantanée et de retouche vidéo générative.

Nouvelles fonctions de traduction instantanée et de retouche vidéo générative. Un écran Privacy Display, un filtre de confidentialité numérique.

C'est simple, en obtenant la note de 9,03 avec notre algorithme, il devient le second smartphone à dépasser la note de 9 dans notre base de données, juste derrière l'Oppo Find X9 Pro... Impressionnant.

Zoom sur les offres de précommande sur le Store Samsung

Pour le lancement, la boutique officielle Samsung propose plusieurs avantages cumulables jusqu'au 10/03/2026 pour tout achat d'un Galaxy S26, S26+ ou S26 Ultra :

Offre Stockage : Profitez de 200 € de remise immédiate sur les capacités 512 Go et 1 To.

Profitez de sur les capacités 512 Go et 1 To. Bonus de reprise : Obtenez jusqu'à 665 € de remise pour la reprise de votre ancien smartphone.

Obtenez jusqu'à pour la reprise de votre ancien smartphone. Code Promo : 50 € de remise additionnelle avec le code PAYPAL à saisir à l'étape paiement.

50 € de remise additionnelle avec le code à saisir à l'étape paiement. Écosystème : -30% sur une sélection d'accessoires et -10% sur les nouveaux Galaxy Buds4 et Buds4 Pro.

Paiement et avantages exclusifs pour la précommande du Galaxy S26 Ultra

Samsung facilite l'acquisition de ce fleuron avec un paiement jusqu'en 24X sans frais. De plus, l'achat vous rapporte immédiatement des points Samsung Rewards, utilisables pour réduire le prix de vos futurs accessoires.

Avantages Précommande Détails de l'offre Samsung Store Remise Stockage -200€ sur les versions 512Go et 1To Reprise mobile Jusqu'à 665€ de remise sur votre panier Avantage PayPal -50€ avec le code PAYPAL Accessoires Jusqu'à -30% de réduction immédiate