Galaxy Watch8, Watch8 Classic et Ultra : découvrez les nouvelles montres connectées Samsung

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 était indéniablement la star de cette édition estivale de la conférence Galaxy Unpacked 2025 qui se déroulait hier à Brooklyn.

À l'occasion de cette présentation retransmise en direct sur YouTube et le site internet de Samsung, le constructeur sud-coréen a exposé trois nouveaux smartphones et trois nouvelles montres. Voici ce que renferme la Galaxy Watch8, sa version premium : la Galaxy Watch8 Classic et la Galaxy Watch Ultra.

Santé et IA : les Samsung Galaxy Watch passent un nouveau cap

Cette année, Samsung a décidé de mettre les bouchées doubles en matière d'intelligence artificielle, encore plus sur ses produits sortis en 2025. Aussi, la Galaxy Watch8 et Watch8 Classic et la Watch Ultra disposent toutes deux d'outils IA vous accompagnant au quotidien.

À commencer par Gemeini avec qui vous pouvez interagir directement depuis votre panier. À l'instar de la commande vocale sur votre smartphone, cette dernière vous aide à faire des recherches, à contrôler vos app, votre musique par exemple, ou à envoyer des messages.

Si vous êtes un sportif et que vous souhaitez un suivi assidu de vos performances, l'aide d'un coach personnalisé pour améliorer vos capacités en course à pied et atteindre vos objectifs.

Ces deux montres connectées sont conçues pour vous aider à vous surpasser, peu importe le sport que vous pratiquez. Et tous les athlètes le savent, une bonne santé passe par un sommeil de qualité.

Ça tombe bien, la Galaxy Watch8, Watch8 Classic et Watch Ultra disposent toutes trois d'un outil analysant votre sommeil, vous aidant à mieux comprendre vos cycles et vous proposant un programme personnalisé pour améliorer votre sommeil.

Samsung Galaxy Watch8, Watch8 Classic et Ultra : quelles différences ?

Les trois nouvelles montres Samsung Galaxy disposent d'avantages différents et s'adaptent à vos envies et besoins.

Elles sont toutes certifiées IP68 et peuvent résister à la pression jusqu'à 50m de profondeur. Quant à l'affichage : l'écran reste visible au soleil grâce à une luminosité pouvant monter à 3000 nits.

Aussi, si vous êtes un sportif régulier souhaitant une montre capable de suivre votre activité mais pas que, la Samsung Galaxy Watch8 est la plus accessible à partir de 380€. Elle embarque une batterie de 325 mAh, soit jusqu'à 30h d'autonomie.

La Galaxy Watch8 Classic est certes un peu plus chère, mais elle expose : une meilleure autonomie : 445 mAh et une capacité de stockage plus grande : 64 Go contre 32 Go pour la version de base. La Watch8 Classic se différencie de par son design plus élégant et résistant grâce à son cadrant en acier inoxydable.

Si vous êtes un sportif habitué des trails, triathlon, ou autres sports intenses en extérieur. La Galaxy Watch Ultra est la montre qu'il vous faut, puisqu'elle inclut :

La meilleure batterie d'une montre Samsung : 590 mAh avec jusqu'à 100 heures d'autonomie en mode économie d'énergie

avec jusqu'à en mode économie d'énergie Une résistance extrême : 10 ATM (100 mètres sous l'eau) et IP68

Un stockage de 64 Go avec 2 Go de RAM

Des avantages exclusivement pour les précommandes

En ce moment et jusqu'au 24 juillet, vous bénéficiez de 30% de remise sur les bracelets de rechange en cas de précommande depuis le site de Samsung. Mais aussi, 15% de réduction sur les Galaxy Buds 3. La Galaxy Watch8 Classic est accessible à partir de 530€ et la Galaxy Watch Ultra, 700€.