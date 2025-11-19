Galaxy Z Flip7 : 287 € de réduction en plus du prix déjà bradé chez Samsung pour le Black Friday

Alors que Samsung affiche déjà une forte remise sur son site officiel pour le Black Friday sur un grand nombre de ses appareils, Rakuten va encore plus loin avec le Galaxy Flip7 qui tombe à 712 €, soit 287 € de moins encore Pour un smartphone pliant de cette année, c’est une très belle opportunité.

Affiché neuf, scellé et en version européenne, ce Galaxy Z Flip7 en coloris Noir Absolu propose un écran pliant de 6,9 pouces, la compatibilité 5G, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le tout propulsé par les optimisations maison de Samsung pour exploiter le format pliant.

Offre Black Friday : Galaxy Z Flip7 256 Go à 712 € sur Rakuten, soit 40 % de réduction par rapport au prix conseillé. Produit neuf, expédition depuis l’Union européenne et vendeur favori noté 4,8/5.

Un Flip déjà en promo… et une remise supplémentaire

Le prix conseillé du Galaxy Z Flip7 est de 1199,99 € (et 999€ en c emoment chez Samsung). Le voir affiché à un tarif aussi bas quelques mois après sa sortie est plutôt rare, surtout pour un modèle pliant. Cette remise agressive le place au niveau de nombreux smartphones haut de gamme « classiques », sans format pliant.

Le smartphone est vendu par un vendeur professionnel favori, noté 4,8/5 sur plus de 1 000 ventes, avec expédition rapide depuis le Luxembourg. La livraison est gratuite, et l’achat s’accompagne d’une garantie légale de 2 ans.

Si vous souhaitez comparer ce modèle aux autres pliants ou aux appareils plus classiques de la marque, la page dédiée aux mobiles Samsung permet d’avoir une vision globale du catalogue et de situer le Z Flip7 par rapport au S25 Edge, au S25 Ultra ou aux modèles plus abordables.

✅ Points forts 40 % de réduction par rapport au prix conseillé

Format pliant compact une fois refermé

Écran principal 6,9 pouces lumineux et fluide

12 Go de RAM et 256 Go de stockage

Produit neuf, vendeur favori noté 4,8/5 ⚠️ Points faibles Samsung Pay non compatible sur cette version européenne

Offre susceptible d’évoluer selon le stock

Livraison sous 5 à 7 jours ouvrés

Un pliant haut de gamme enfin à un prix abordable

Le Galaxy Z Flip7 fait partie des smartphones pliants les plus séduisants du moment. Fermé, il tient facilement dans une poche ou un petit sac. Une fois ouvert, il offre un grand écran immersif très agréable pour les réseaux sociaux, la vidéo ou le multitâche. C’est ce positionnement hybride, entre objet stylé et vrai smartphone haut de gamme, qui lui donne autant d’attrait.

Cette baisse de prix le rend particulièrement intéressant pour celles et ceux qui hésitaient encore à passer au pliant. Au tarif actuel, il se rapproche du prix de nombreux modèles premium « classiques », ce qui donne le change et permet d'être moins réticent pour passer au pliant du Flip7.