Galaxy Z Flip7 : Samsung sort son nouveau smartphone pliable aujourd'hui et mise gros sur le lancement

Un peu plus de deux semaines après la présentation de ce nouveau smartphone pliant haut de gamme, l'attente est enfin terminée. Même si ce dernier était déjà accessible en précommande. Le Samsung Galaxy Z Flip 7 est officiellement mis en vente aujourd'hui.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Samsung compte beaucoup sur ce modèle. Notamment au vu de la remise exceptionnelle proposée en ce moment pour toute commande de Galaxy Z Flip 7 depuis le site de Samsung.

Galaxy Z Flip 7 : le nouveau roi des smartphones pliants ?

Même si la concurrence se fait de plus en plus pressante, Samsung reste le leader du marché en termes de smartphones pliants. Aussi, la sortie de ce modèle inédit était particulièrement attendue.

Si vous êtes à la recherche d'un modèle haut de gamme inédit et unique, le Galaxy Z Flip 7 va vous plaire. Ainsi, ce dernier embarque le meilleur de l'IA et un écran encore plus performant que tous ses prédécesseurs.

Côté affichage, le Galaxy Z Flip 7 c'est : Un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces au format déplié

de au format déplié Une résolution de 2520 x 1080 FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

avec un taux de rafraîchissement de Un écran Super AMOLED de 4,1 pouces (contre 3,4 pouces pour le Z Flip 6) au format compact

de (contre 3,4 pouces pour le Z Flip 6) au format compact Une résolution de 1048 x 948

Une fois replié, ce smartphone se glisse partout. Et grâce à son écran externe, vous pouvez très bien connaître l'heure, répondre à des messages ou autres sans avoir à la déplier.

D'un point de vue de l'intelligence artificielle, ce modèle dispose de tous les nouveaux outils pour vous aider au quotidien. Que ça soit via Gemini ou l'IA maison de Samsung réservée à ces modèles Galaxy.

À noter : le Samsung Galaxy Z Flip 7 embarque la fonctionnalité Now Brief. Un gadget inédit mis au point par le constructeur sud coréen pour organiser votre journée. Now Brief est aussi accessible depuis l'écran externe.

Redécouvrez les selfies

L'un des gros atouts de ce modèle est indéniablement son module photo et surtout les possibilités qu'il vous offre. Aussi, le capteur principal de 50 Mpx peut se transformer en caméra pour vos selfies.

Eh oui, une fois repliée, le capteur arrière se retrouve à l'avant de votre smartphone. Ainsi, vous pouvez prendre des selfies hyper détaillés et tout en ayant un retour sur ces derniers grâce à l'écran externe de 4,1 pouces situé sur cette face du Z Flip 7.

Cependant, si vous n'êtes pas du style smartphone pliant ou que vos besoins ou envies ne sont pas en accord avec ce modèle. N'hésitez pas à cliquer sur ce bouton afin de trouver votre smartphone idéal en fonction de votre budget et de vos goûts.

Trouver le smartphone idéal

Une offre à ne pas manquer pour la sortie du Galaxy Z Flip 7

Si vous souhaitez acquérir un Galaxy Z Flip 7, c'est le moment. Puisqu'actuellement pour toute commande depuis la boutique en ligne Samsung, en plus du Galaxy Z Flip 7, une paire d'écouteurs Bluetooth Galaxy Buds 3, d'une valeur de 150€ vous est offerte.