Test du Samsung Galaxy Z Fold7 : l'audace de la finesse à l'épreuve du quotidien

Fiche technique

Écran externe OLED 6,5 pouces 120 Hz

Écran interne OLED 8 pouces 120 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

12 ou 16 Go de mémoire vive

256, 512 Go ou 1 To d’espace de stockage (non extensible)

Triple capteur photo : 200 + 12 + 10 mégapixels / 10 mégapixels / 10 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sur le profil

Batterie 4400 mAh, charge filaire 25W et sans fil

Étanchéité : IP48

Système : Android 16 avec One UI 8

Design

Le Samsung Galaxy Z Fold7 marque une étape décisive dans l'évolution des smartphones pliants en proposant un design d'une finesse remarquable. Dans la droite lignée du Galaxy S25 Edge, avec ses 8,9 mm d'épaisseur une fois replié et ses 4,2 mm à l'ouverture, cet appareil devient 26% plus fin que le Galaxy Z Fold6, établissant ainsi une nouvelle référence dans cette catégorie. Cette prouesse s'accompagne d'un poids plutôt maîtrisé de 215 grammes, ce qui le rend même plus léger que le Galaxy S25 Ultra, pourtant un smartphone classique.

L'approche de Samsung privilégie résolument l'élégance et la portabilité. En effet, les matériaux utilisés reflètent le positionnement haut de gamme de l'appareil, avec un cadre en aluminium de qualité aéronautique et un dos en verre Gorilla Glass Victus 2.

La charnière, pièce maîtresse de ce type d'appareil, bénéficie d'une conception repensée qui contribue à cette réduction d'épaisseur tout en conservant une robustesse exemplaire. Selon notre test, le mécanisme d'ouverture et de fermeture s'avère fluide et précis, même si la finesse extrême de l'appareil peut parfois compliquer la prise en main lors de l'ouverture. En effet, les bords étant relativement droits, l’ouvrir peut représenter une certaine difficulté. À titre de comparaison, les Honor Magic V3 (et V5) sont plus faciles à manipuler dans ce sens.

La conception du Galaxy Z Fold7 s'inspire clairement des retours d’utilisateurs concernant les générations précédentes. Samsung a particulièrement travaillé sur l'écran externe, désormais porté à 6,5 pouces, permettant une utilisation plus naturelle du smartphone en mode fermé. Cette évolution répond à une critique récurrente des utilisateurs qui trouvaient l'écran externe des précédentes générations trop étroit pour un usage confortable.

En termes de connectivité, l'appareil se positionne au niveau des standards actuels avec la compatibilité 5G, Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.3. Le port USB-C 3.2 assure des transferts de données rapides, tandis que l'absence de prise jack 3,5 mm s'inscrit dans la tendance générale du marché. La certification IP48 garantit une résistance à l'eau, même si l'absence de protection contre la poussière constitue un point d'attention pour les utilisateurs évoluant dans des environnements poussiéreux.

Exactement comme son prédécesseur, le lecteur d'empreintes digitales latéral adopte une position ergonomique sur la tranche droite de l'appareil. Selon notre test, sa réactivité s'avère excellente avec une reconnaissance quasi-instantanée et un taux de réussite élevé, même avec des doigts légèrement humides. Cette solution s'avère parfois aussi ergonomique que les lecteurs sous l'écran, particulièrement sur un appareil pliant où la position des mains varie selon le mode d'utilisation.

Concernant l'audio, le Galaxy Z Fold7 intègre des haut-parleurs stéréo avec une compatibilité Dolby Atmos. La qualité sonore se révèle satisfaisante pour un smartphone, avec des médiums bien définis et des aigus clairs. Les graves restent néanmoins limités par la finesse de l'appareil, ce qui constitue un compromis inévitable. D'après notre test, le rendu audio convient parfaitement pour le visionnage de contenus multimédias et les appels en haut-parleur, même si les audiophiles préféreront recourir à des écouteurs de qualité.

Par rapport à ses concurrents directs comme le Oppo Find N5 ou le Honor Magic V3 (voire le Magic V5), le Galaxy Z Fold7 se distingue par son design que certains jugent plus affiné et sa finition premium. Toutefois, certains utilisateurs rencontrent après seulement quelques semaines d’utilisation, une usure marquée au niveau de la partie inférieure de l’appareil, et ce, tout en ayant fait attention au quotidien. Pour le garder totalement à l’abri, nous conseillons de l’associer dès que possible à une coque.

Les écrans

Le Samsung Galaxy Z Fold7 propose une configuration d'écrans particulièrement aboutie avec son écran externe de 6,5 pouces et son écran interne de 8,2 pouces, tous deux utilisant la technologie Dynamic AMOLED 2X. Par rapport aux générations précédentes, particulièrement pour l'écran externe, celui-ci gagne en largeur et offre une expérience d'utilisation nettement plus confortable en mode fermé. C’était l’un des principaux reproches que l’on pouvait faire aux précédents modèles de Samsung alors que chez Honor, par exemple, le parti a été tout de suite pris de proposer un écran externe quasiment aussi large que les mobiles conventionnels limitant ainsi les ouvertures et les fermetures.

L'écran interne de 8 pouces, quant à lui, constitue le véritable atout de cet appareil pliant. Selon notre test, la qualité d'affichage s'avère exceptionnelle avec des couleurs vives, des contrastes profonds et une luminosité maximale de 2600 cd/m². Cette luminosité élevée garantit une excellente lisibilité même en plein soleil, surpassant de nombreux concurrents sur ce point crucial. La technologie LTPO permet une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu'à 120 Hz, assurant une fluidité parfaite lors du défilement et des animations tout en préservant l'autonomie.

La pliure centrale, point sensible de tous les smartphones pliants, reste perceptible au toucher, mais devient rapidement imperceptible à l'usage quotidien. Samsung a considérablement amélioré cette caractéristique par rapport aux premières générations, et d'après notre test, elle ne gêne pas la lecture ou le visionnage de contenus. La résistance aux rayures de cette zone nécessite toutefois une attention particulière, les premières marques pouvant apparaître relativement rapidement avec un usage intensif.

Les possibilités de réglage s'avèrent étendues avec plusieurs profils colorimétriques disponibles : Naturel et Vif. Le mode Naturel offre la meilleure fidélité colorimétrique pour les professionnels, tandis que le mode Vif séduira les utilisateurs préférant des couleurs plus saturées. La fonction Confort visuel adapte automatiquement la température des couleurs selon l'heure et l'environnement lumineux.

La réactivité tactile mérite une mention particulière. L'écran répond instantanément aux sollicitations, que ce soit pour la navigation, la saisie de texte ou les gestes multitouch. La reconnaissance de l'écriture manuscrite, bien qu'elle ne bénéficie plus du support S Pen, reste fonctionnelle avec des stylets tiers compatibles.

En comparaison avec ses concurrents directs, le Galaxy Z Fold7 se positionne favorablement face au Oppo Find N5 et au Honor Magic V3, notamment grâce à sa luminosité supérieure et sa gestion des couleurs plus précise. Le Google Pixel 9 Pro Fold propose une approche différente avec une calibration plus naturelle, mais ne rivalise pas en termes de luminosité maximale.

L'expérience multitâche tire pleinement parti de ce grand écran interne. Selon notre test, l'utilisation simultanée de trois applications s'avère fluide et pratique, particulièrement pour la productivité en déplacement. La fonction Flex Mode permet d'adapter l'affichage lorsque l'appareil est partiellement ouvert, offrant de nouvelles possibilités d'interaction notamment pour la prise de photos ou le visionnage de contenus.

Exit le capteur photo sous l'écran et retour du poinçon sur l'écran interne de l'appareil. Dommage.

Le système et les applications

Le Samsung Galaxy Z Fold7 fonctionne sous Android 16 avec l'interface One UI 8, offrant une expérience logicielle optimisée pour les écrans pliants. Samsung s'engage à fournir sept années de mises à jour de sécurité et de mises à jour majeures d'Android, plaçant cet appareil parmi les mieux lotis du marché en termes de longévité logicielle.

Cette politique de mise à jour se révèle particulièrement avantageuse comparée à celle de nombreux constructeurs chinois qui limitent souvent le support à trois ou quatre années. Honor, pour sa part, propose un suivi de 6 ans pour ses smartphones haut de gamme dont les Magic V. Seul Google avec ses Pixel propose un engagement similaire, confirmant l'effort de Samsung pour rassurer les utilisateurs investissant dans un appareil haut de gamme.

L'interface One UI 8 brille par sa fluidité et ses adaptations spécifiques aux écrans pliants. Selon notre test, la navigation entre les applications s'effectue sans accroc, les animations sont fluides et la gestion du multitâche s'avère intuitive. Les possibilités de personnalisation demeurent étendues avec des thèmes, des widgets personnalisables et une organisation flexible des écrans d'accueil.

L'organisation des paramètres suit une logique claire et accessible, facilitant la prise en main même pour les utilisateurs moins familiers avec l'écosystème Samsung. Les réglages spécifiques aux écrans pliants sont regroupés dans une section dédiée, permettant de configurer précisément le comportement de l'appareil selon les modes d'utilisation. On apprécie, l’écran ouvert, la possibilité d’afficher une colonne à gauche et le contenu du menu correspondant à droite.

Au niveau des applications préinstallées, Samsung adopte une approche mesurée avec les services Google essentiels, quelques applications Samsung et des outils spécifiques aux écrans pliants. D'après notre test, l'espace occupé par le système et les applications préinstallées représente environ 42 Go sur le stockage total, ce qui est assez important, mais laisse heureusement encore assez de place pour vos contenus.

À l’image des autres mobiles de la marque, les fonctions d'intelligence artificielle constituent un point fort de cette version. Toutefois, alors que les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 avaient apporté de nouvelles fonctionnalités par rapport aux Galaxy S24 qui inauguraient l’intégration de l’intelligence artificielle, ici, ce n’est pas le cas. Donc, si vous possédez l’un de ceux-là ou de la série des Galaxy S25, vous aurez exactement les mêmes fonctionnalités.

Samsung Galaxy AI propose ainsi des outils de traduction en temps réel, de retranscription automatique et d'amélioration des photos particulièrement efficaces. La fonction Circle to Search, héritée de Google, permet de rechercher ou de traduire n'importe quel élément affiché à l'écran d'un simple geste, révolutionnant l'interaction avec le contenu numérique.

Les performances

Le Samsung Galaxy Z Fold7 embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, gravé en 3 nm, accompagné de 12 (pour les versions 256 et 512 Go) ou 16 Go de RAM (si vous optez pour la configuration de 1 To d’espace de stockage). Cette puce représente le summum de la technologie mobile actuelle et place l'appareil dans le peloton de tête en termes de performances brutes. Le stockage interne utilise la technologie UFS 4.0 pour des vitesses de lecture et d'écriture optimales, sans possibilité d'extension via carte microSD.

Selon notre test, les performances au quotidien s'avèrent remarquables. Le lancement des applications s'effectue instantanément, la navigation dans l'interface reste fluide même en multitâche intensif, et les opérations les plus gourmandes comme l'édition vidéo 4K ou le traitement d'images haute résolution s'exécutent sans ralentissement perceptible.

En matière de gaming, le Galaxy Z Fold7 excelle particulièrement grâce à son grand écran interne et sa puissance de calcul. D'après notre test, les jeux les plus exigeants comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile tournent en qualité maximale avec des fréquences d'images stables. La gestion thermique s'avère efficace, limitant l'échauffement même lors de sessions prolongées. Le format pliant offre des possibilités de gameplay inédites, notamment pour les jeux de stratégie qui tirent parti de l'espace d'affichage étendu.

Par rapport à ses concurrents directs, le Galaxy Z Fold7 se positionne avantageusement face au Oppo Find N5 qui utilise le même processeur, mais devance nettement le Honor Magic V3 équipé du Snapdragon 8 Gen 3 de génération précédente. Seul le Google Pixel 9 Pro Fold avec sa puce Tensor G4 propose une approche différente, privilégiant l'efficacité énergétique et l'IA au détriment des performances brutes.

L'expérience utilisateur au quotidien bénéficie de cette puissance avec une réactivité constante, que ce soit pour la productivité bureautique, le montage photo/vidéo ou simplement la navigation web. La mémoire vive généreuse permet de passer d'une application à l'autre sans interruption, optimisant l'usage du multitâche sur le grand écran interne.

Le multimédia

Le Samsung Galaxy Z Fold7 mise sur une configuration photo ambitieuse avec son capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d'un ultra grand-angle et d'un téléobjectif pour former un triple module arrière. Cette évolution par rapport au Z Fold6 place l'appareil dans la course aux meilleurs photophones du marché.

L'interface de l'application Appareil photo profite du format pliant avec des fonctionnalités spécifiques comme le mode Flex qui permet de poser l'appareil en L pour des prises de vue stabilisées. Selon notre test, l'organisation reste intuitive avec un accès direct aux principaux modes de prise de vue : Photo, Portrait et Vidéo alors que les autres modes sont disponibles au sein du menu Plus. Les réglages avancés sont facilement accessibles et la prévisualisation sur le grand écran interne facilite la composition des images.

Le capteur principal de 200 mégapixels produit des images d'une qualité remarquable en conditions d'éclairage optimal. D'après notre test, le niveau de détail s'avère exceptionnel, les couleurs naturelles et la plage dynamique étendue. Le traitement logiciel de Samsung évite les excès de netteté tout en préservant les détails fins, créant un rendu équilibré qui rivalise avec les meilleurs photophones actuels.

L'ultra grand-angle maintient une cohérence colorimétrique satisfaisante avec le capteur principal, même si une légère différence de rendu reste perceptible. Le téléobjectif offre un zoom optique de qualité permettant de se rapprocher des sujets sans dégradation notable de l'image. La stabilisation optique équipe les deux capteurs principaux, améliorant significativement la netteté en conditions de faible luminosité.

En mode portrait, l'effet de flou d'arrière-plan s'avère naturel et bien maîtrisé. La détection des contours progresse par rapport aux générations précédentes, même si quelques imperfections subsistent avec les cheveux fins ou les objets complexes. La possibilité d'ajuster l'intensité du flou après la prise de vue ajoute une flexibilité appréciable.

Les performances en basse lumière constituent un point fort notable. Le mode nuit combine plusieurs expositions pour produire des images lumineuses et détaillées même dans l'obscurité quasi-totale.

En comparaison avec ses rivaux, le Galaxy Z Fold7 se positionne très bien face au Honor Magic V3 en qualité photographique. Le Google Pixel 9 Pro Fold reste néanmoins la référence pour le traitement logiciel et l'intelligence artificielle appliquée à la photo. Le niveau de zoom est plutôt satisfaisant avec des détails que bon nombre de mobiles conventionnels ne sont pas capables de proposer.

L'autonomie

Le Samsung Galaxy Z Fold7 embarque une batterie de 4400 mAh qui doit alimenter deux écrans et des composants haut de gamme. Cette capacité, bien qu'en retrait par rapport à certains concurrents chinois, reflète les contraintes imposées par la finesse exceptionnelle de l'appareil.

Selon notre test, l'autonomie permet de tenir une journée complète d'utilisation mixte, incluant navigation web, réseaux sociaux, photo et visionnage de contenus vidéo. L'écran interne, plus gourmand en énergie, réduit naturellement l'autonomie comparée à un usage exclusif de l'écran externe, mais l'optimisation logicielle de One UI 8 compense partiellement cette consommation supplémentaire.

La charge rapide de 25W peut paraître modeste face aux standards actuels de l'industrie. En effet, de nombreux concurrents proposent désormais des vitesses de charge de 67W, 80W voire 120W. D'après notre test, il faut compter environ 70 minutes pour une charge complète, ce qui reste raisonnable, mais perfectible. La charge sans fil de 15W et la charge inverse de 4,5W sont intéressantes comme options de recharge.

Le contenu de la boîte

Comme les autres mobiles de la marque, le Samsung Galaxy Z Fold7 est livré avec un câble USB-C vers USB-C et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le Samsung Galaxy Z Fold7 représente une évolution majeure dans l'univers des smartphones pliants, marquant une maturité certaine de cette technologie. Son design ultra-fin représente un véritable tour de force technique qui transforme l'expérience utilisateur et rend l'appareil plus proche d'un smartphone traditionnel en termes de portabilité. D’ailleurs, Samsung veut séduire un public évidemment aussi large que possible et notamment ceux qui sont attirés par les modèles Ultra puisque le Z Fold7 s’en approche par bien des points avec, en plus, la possibilité d’avoir un écran interne beaucoup plus grand que les Ultra « classiques ».

Selon notre test, les performances photographiques et la qualité des écrans placent cet appareil dans le haut du panier des appareils haut de gamme. La fluidité du système, la puissance du Snapdragon 8 Elite et les fonctions d'intelligence artificielle (même si on peut regretter l’absence de nouvelles fonctionnalités) créent une expérience utilisateur convaincante qui justifie l'investissement pour les utilisateurs recherchant la productivité mobile.

Néanmoins, certains compromis sont faits ici. L'autonomie, bien que suffisante, aurait mérité une batterie plus généreuse, et la vitesse de charge accuse un retard face à la concurrence chinoise toujours plus agressive sur ces aspects. L'absence du support S Pen déçoit également les utilisateurs habitués à cet accessoire sur les précédentes générations. Le prix particulièrement élevé de ce modèle peut également constituer un frein certain à l’achat. D'après notre test, ce Galaxy Z Fold7 s'adresse aux utilisateurs privilégiant l'élégance, la finesse et la qualité d'affichage plutôt que l'autonomie brute. Reste à en avoir les moyens.