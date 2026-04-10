Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8 et Galaxy Z Wide Fold : Samsung prépare un Unpacked à Londres le 22 juillet 2026

Des fuites issues de la chaîne d'approvisionnement coréenne révèlent que Samsung prévoit de présenter trois nouveaux smartphones pliants — le Galaxy Z Fold8, le Z Wide Fold et le Z Flip8 — lors d'un événement Galaxy Unpacked organisé à Londres le 22 juillet 2026.

Sylvain Pichot - publié le 10/04/2026 à 15h30
Samsung Galaxy Z Fold8

Pour la première fois, Samsung déplacerait son grand rendez-vous estival hors des États-Unis. D'après la chaîne d'approvisionnement coréenne relayée par SammyFans, cela aurait lieu le 22 juillet 2026 à Londres. Samsung respecterait ainsi sa cadence habituelle car le Galaxy Z Fold7 avait été dévoilé le 9 juillet 2025 à New York.

Galaxy Z Fold8 : une montée en puissance technique

Selon les fuites, le Galaxy Z Fold8 embarquerait le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, associé à jusqu'à 16 Go de RAM et des options de stockage allant de 256 Go à 1 To. L'une des évolutions les plus attendues concerne la batterie car d'après plusieurs sources, elle passerait de 4400 mAh à 5000 mAh, avec une charge rapide portée à 45 W contre seulement 25 W sur le Z Fold7. La partie photo verrait également une mise à niveau significative, avec un capteur principal annoncé à 200 mégapixels.

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Galaxy Z Wide Fold : le grand format face à Apple

Le Galaxy Z Wide Fold est la principale surprise de cette génération. Ses rendus CAD fuités révèlent un écran externe de 5,4 pouces et un écran interne de 7,6 pouces, pour des dimensions de 123,9 x 161,4 x 4,9 mm une fois déplié. Cet appareil adopterait un format plus large que le Fold classique, se rapprochant ainsi des proportions attendues pour l'iPhone Fold d'Apple. Le Galaxy Z Wide Fold serait également animé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec des configurations RAM allant de 12 à 16 Go, et une batterie de 5000 mAh avec charge 45 W. Face au futur modèle pliant d'Apple, Samsung cherche ainsi à imposer son format encore avant que la concurrence ne soit commercialisée.

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Galaxy Z Flip8 : évolution mesurée sous le capot

Du côté du Galaxy Z Flip8, il faudrait s’attendre à un appareil davantage axé sur l'efficacité énergétique que sur la rupture technique. D'après les informations disponibles, Samsung équiperait ce modèle de son propre processeur Exynos 2600, gravé en 2nm, accompagné de 12 Go de RAM. L'écran interne monterait à 6,9 pouces en définition FHD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, tandis que l'écran de couverture passerait à 4,1 pouces. En revanche, la batterie ne progresserait pas puisque les deux cellules identifiées dans les fuites totalisent 4174 mAh, soit une capacité strictement identique à celle du Z Flip7. 
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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