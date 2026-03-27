Galaxy Z Fold8 Wide : Samsung revoit complètement le design de son pliable

À retenir Samsung prépare le Galaxy Z Fold8 Wide , un smartphone pliable au format livre modifié.

, un smartphone pliable au format livre modifié. Ce modèle adopte un design plus court et plus large , visant une meilleure ergonomie.

, visant une meilleure ergonomie. Il propose un écran interne de 7,6 pouces au ratio proche de 4:3 pour un affichage équilibré.

au ratio proche de 4:3 pour un affichage équilibré. Le smartphone intègre un écran de couverture de 5,4 pouces, facilitant la saisie de texte et la navigation.

Alors que le site Android Headlines a publié, avec la collaboration de @OnLeak des rendus particulièrement réalistes de ce qui pourrait être le prochain smartphone pliant au format livre de Samsung, le Galaxy Z Fold8, il semble que le géant sud-coréen prépare autre chose.

Un format livre mais moins haut et plus large

En effet, un autre modèle pliant, aussi au format livre pourrait être lancé cette année. Les dernières fuites suffisamment sérieuses décrivent un appareil qui rompt avec le format très vertical des Galaxy Z Fold précédents pour adopter un gabarit nettement plus large, proche d’une petite tablette une fois déplié.

D’après les rendus publiés, le Galaxy Z Fold8 Wide afficherait un écran interne pliable de 7,6 pouces au ratio proche de 4:3, avec des dimensions d’environ 123,9 x 161,4 x 4,9 mm ouvert, et 123,9 x 82,2 x 9,8 mm fermé.

L’idée n’est pas de battre le record de diagonale, puisque le Galaxy Z Fold7 propose déjà un panneau principal de 8 pouces, mais l’approche voudrait plutôt modifier les proportions pour offrir un espace d’affichage plus équilibré.

Mieux faire face à la concurrence

À l’extérieur, le smartphone adopterait un écran de couverture de 5,4 pouces, plus large que ceux des générations précédentes, afin de se rapprocher du confort d’un smartphone classique pour la saisie de texte et la navigation web. Plusieurs sources soulignent que cette approche rejoint en partie la philosophie du Google Pixel 10 Pro Fold, qui privilégiait déjà une façade plus courte et plus large, mais avec une mise en œuvre différente du côté de Samsung. De son côté, le Honor Magic V6 opte pour un format parfaitement utilisable lorsque l’appareil est fermé et beaucoup plus grand quand il est ouvert.

Le constructeur sud-coréen expérimenterait ce format « wide » dans One UI 9, où des animations de continuité d’applications laissent entrevoir un pliable sensiblement plus large que les anciens modèles, identifié sous le nom de code H8 et le numéro de modèle SM-F971U.

Ce choix de ratio 4:3 serait là pour améliorer plusieurs usages : affichage de deux applications côte à côte, lecture de contenus, saisie au clavier virtuel et consultation de documents, là où les écrans très allongés imposaient souvent des compromis ergonomiques.

Le Galaxy Z Fold8 Wide répondrait ainsi aux critiques formulées à l’égard des premiers Fold, mais aussi se placerait en bonne position pour préparer à l’arrivée annoncée d’un iPhone pliable à la philosophie proche, avec des dimensions d’écran et un ratio très similaires.