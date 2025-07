Google Pixel 10 Pro et Pro XL : les caractéristiques techniques dévoilées avant l'heure

Ces révélations interviennent alors que Google s'apprête à organiser son événement Made by Google le 20 août 2025, où la nouvelle génération sera officiellement présentée. Les informations obtenues confirment largement les précédentes rumeurs et montrent des évolutions mesurées.

Ainsi, les deux modèles Pro arboreront des écrans OLED avec technologie LTPO particulièrement soignés. Le Pixel 10 Pro proposera une dalle de 6,3 pouces affichant une définition de 1280 x 2856 pixels, tandis que son grand frère, le Pixel 10 Pro XL, optera pour un format de 6,8 pouces avec une résolution de 1344 x 2992 pixels.

Avec cette différence de taille, Google entend couvrir les préférences des utilisateurs, entre ceux privilégiant la compacité et ceux recherchant un grand écran pour le multimédia.

Les deux dalles bénéficieront d'une fréquence de rafraîchissement adaptative pouvant monter jusqu'à 120 Hz, garantissant une fluidité optimale lors de la navigation et des jeux. La luminosité maximale annoncée atteint 3000 cd/m², un niveau qui devrait assurer une excellente lisibilité même en plein soleil.

Cette valeur place les futurs Pixel dans la course aux écrans les plus lumineux du marché, même si elle reste inférieure mesures réalisées sur le Galaxy S25 Ultra.

La protection sera assurée par du verre Gorilla Glass Victus 2, offrant une résistance accrue aux chutes et aux rayures par rapport aux générations précédentes.

Google Pixel 10 Pro XL

Performance et stockage : Google mise sur la générosité

Sous le capot, les deux modèles embarqueront le nouveau processeur Tensor G5 de Google, gravé en 3 nm par TSMC. Cette puce promet une meilleure efficacité énergétique grâce à son architecture optimisée comprenant un cœur principal Cortex X4, cinq cœurs Cortex A725 et deux cœurs Cortex A520.

Comme sur les précédents modèles de la marque américaine, cette configuration vise un équilibre entre puissance brute et autonomie.

La mémoire vive sera particulièrement généreuse avec 16 Go de RAM sur les deux modèles, soit 4 Go de plus que sur de nombreux concurrents. Cette quantité importante devrait faciliter le multitâche intensif et les fonctionnalités d'intelligence artificielle que Google intègre massivement dans ses smartphones.

Concernant le stockage, le Pixel 10 Pro proposera des configurations de 128, 256, 512 Go et 1 To, tandis que le Pixel 10 Pro XL débutera directement à 256 Go, avec également des options 512 Go et 1 To. Cette stratégie tarifaire permettra à Google de mieux différencier ses deux modèles Pro et de pousser les utilisateurs vers des configurations plus lucratives.

Photo : évolution en douceur avec de nouvelles capacités

Le système photographique conserve une approche similaire à la génération précédente, avec trois capteurs arrière. Le module principal de 50 mégapixels sera accompagné d'un ultra grand-angle de 48 mégapixels et d'un téléobjectif de 48 mégapixels offrant un zoom optique 5x. À l'avant, un capteur de 42 mégapixels se chargera des selfies et de la visioconférence.

Si les résolutions restent identiques au Pixel 9 Pro, d'après Google, les nouveaux capteurs devraient permettre d'absorber plus de lumière, améliorant ainsi les performances en conditions difficiles. Une nouveauté intéressante concerne les capacités macro : les capteurs ultra grand-angle et téléobjectif pourront désormais réaliser des photos en très gros plan, avec des distances de mise au point minimales respectives de 2 cm et 10 cm.

Google Pixel 10 Pro

Autonomie et recharge : des compromis assumés

Les batteries révèlent des choix techniques intéressants de la part de Google. Le Pixel 10 Pro embarquera une batterie de 4870 mAh, soit paradoxalement 100 mAh de moins que son prédécesseur le Pixel 9 Pro. Cette réduction s'expliquerait par l'intégration d'un système de refroidissement amélioré, nécessaire pour gérer la chaleur du nouveau processeur Tensor G5.

Le Pixel 10 Pro XL bénéficiera quant à lui de la plus grosse batterie jamais intégrée dans un smartphone Pixel, avec 5200 mAh contre 5060 mAh sur le Pixel 9 Pro XL. Cette augmentation devrait se traduire par une autonomie accrue, particulièrement appréciable sur un grand écran énergivore.

La recharge filaire progressera également, passant à 29 watts pour le modèle standard et 39 watts pour le XL. Bien que ces valeurs restent modestes face aux 120 watts proposés par certains constructeurs chinois, elles représentent une amélioration notable pour Google. La recharge sans fil demeurera à 15 watts avec la technologie Qi2.

Mieux faire face à Apple et Samsung

Ces nouveaux Pixel 10 Pro s'attaquent directement aux iPhone 16 Pro et Galaxy S25 Ultra sur le segment ultra-premium. Face à la concurrence, Google mise sur une approche équilibrée privilégiant l'intégration logicielle et l'intelligence artificielle plutôt que la course aux spécifications pures.

Comparativement aux mastodontes du marché, les Pixel 10 Pro proposent des écrans moins lumineux que le Galaxy S25 Ultra mais conservent l'avantage de l'intégration native d'Android et des services Google.

Après une officialisation qui devrait avoir lieu le 20 août 2025, les précommandes seraient ouvertes le jour même et une disponibilité en magasin serait programmée pour le 28 août 2025. Les tarifs évoqués sont de 1000 euros environ pour le Pixel 10 Pro, tandis que le Pixel 10 Pro XL devrait afficher un prix de départ proche de 1200 euros.