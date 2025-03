Des rendus réalistes du prochain Google Pixel 10 Pro XL : un successeur attendu

Très en avance par rapport à l’annonce officielle qui serait début août si la marque tient son calendrier, c’est le très bien renseigné @OnLeaks qui dévoile, en partenariat avec le site Androidheadlines.com les lignes du prochain mobile haut de gamme de Google. Logiquement baptisé Pixel 10 Pro XL propose un design qui ressemble très fortement à celui de son prédécesseur, l’actuel Pixel 9 Pro XL.

Selon @OnLeaks, les dimensions seraient de 162,7 x 76,6 x 8,5 mm, ce qui indique une légère variation par rapport au modèle précédent. Le module photo conserverait sa forme caractéristique en pilule horizontale avec trois caméras, bien que les caméras elles-mêmes puissent être légèrement différentes. Les bords plats et les angles arrondis seraient également de retour, offrant une esthétique moderne et élégante.

Écran et performances

Le Pixel 10 Pro XL serait équipé d'un écran de 6,8 pouces, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui préfèrent une expérience visuelle plus grande. En termes de performances, on s'attend à ce que le smartphone soit équipé du processeur Tensor G5, qui devrait offrir une puissance et une efficacité accrues par rapport aux modèles précédents.

Le Pixel 10 Pro XL devrait être lancé avec Android 16 préinstallé. Cela serait une nouveauté par rapport aux lancements précédents de Google. En effet, Android 16 est prévu pour être finalisé le 3 juin 2025, permettant ainsi à Google de l'intégrer dès le lancement du Pixel 10 Pro XL en août. D'ici là, le géant américain devrait prochainement présenter son mobile de milieu de gamme, le Pixel 9a.