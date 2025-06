Google Pixel 9 Pro XL : baisse de prix spectaculaire pour l’un des plus beaux écrans du marché

Alors que Samsung vient a lancé sa gamme Galaxy S25, Google ne se laisse pas distancer. Le Pixel 9 Pro XL reste l’un des smartphones Android les plus solides du moment. Il rivalise sans trembler avec les modèles ultra haut de gamme, notamment grâce à son impressionnant trio photo et un écran encensé par Dxomark.

Seul le Galaxy S25 Ultra fait légèrement mieux en termes d’affichage, mais côté photo ce Pixel prend l’avantage.

En ce moment, le Pixel 9 Pro XL est en promotion pour les soldes d’été ! On le trouve à 753 € sur Rakuten.

Google Pixel 9 Pro XL : du très haut de gamme en plein soldes

Le Pixel 9 Pro XL est le modèle le plus avancé de la gamme actuelle de Google. Avec sa fiche technique ultra complète et son expérience logicielle sans égale, il cible les utilisateurs exigeants... mais pas forcément prêts à claquer 1500 €.

Écran : Super Actua de 6,8 pouces, 1344 x 2992 pixels, 120 Hz l’un des meilleurs dalles du marché, selon Dxomark

Super Actua de 6,8 pouces, 1344 x 2992 pixels, 120 Hz l’un des meilleurs dalles du marché, selon Dxomark Processeur : Google Tensor G4 optimisé pour l’IA, rapide et fluide en toutes circonstances

Google Tensor G4 optimisé pour l’IA, rapide et fluide en toutes circonstances RAM / Stockage : 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage

Un smartphone qui ne ralentit pas après deux ans ? C’est rare. Google promet 7 ans de mises à jour, ce qui en fait l’un des meilleurs choix à long terme du marché Android.

Un photophone très sérieux… voire meilleur que le Galaxy S25 Ultra

C’est sur la photo que le Pixel 9 Pro XL met tout le monde d’accord. Avec son triple capteur arrière, il livre des clichés nets, détaillés, et fidèles à la réalité — de jour comme de nuit.

Capteur principal : 50 Mpx

Ultra grand-angle : 48 Mpx

Téléobjectif périscopique 5x : 48 Mpx

À l’avant, Google propose une caméra frontale de 42 Mpx avec un champ de vision de 103°, parfaite pour les amateurs de selfies, les créateurs ou les visioconférences en qualité studio.

Dxomark classe le Pixel 9 Pro XL comme le meilleur photophone Android actuel, à l’exception d’un certain Huawei Pura 70 Ultra… mais qui ne propose pas les services Google.

Autonomie et recharge : tout ce qu’on attend d’un flagship

Batterie : 5 060 mAh

5 060 mAh Autonomie : +24 h en usage standard

+24 h en usage standard Recharge rapide : 55 % en 30 min avec chargeur compatible

En clair, aucun souci pour tenir la journée, même avec une forte utilisation (photo, vidéo, apps gourmandes). Et si vous êtes pressé, 15 minutes suffisent pour repartir.

Et surtout, un prix qui fond grâce aux soldes d’été

À l’origine, le Google Pixel 9 Pro XL était commercialisé à 1199 €. Désormais, on le trouve à moins de 900 € sur certaines plateformes comme Rakuten, soit une remise de plus de 300 €. Et cela tombe bien : les soldes d’été 2025 viennent de commencer.

Verdict : faut-il craquer pour le Pixel 9 Pro XL ?

Photo : au sommet, surtout en basse lumière et zoom optique Écran : l’un des plus lumineux et contrastés du marché Logiciel : Android pur, IA native, 7 ans de mises à jour Prix : enfin abordable grâce aux remises de l’été

En 2025, le Pixel 9 Pro XL coche toutes les cases d’un smartphone haut de gamme intelligent, durable et bien positionné tarifairement. Clairement un coup de cœur tech de ce début d’été.