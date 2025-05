Honor 200 Pro : avec l’arrivée prochaine de sa nouvelle version, ce photophone haut de gamme baisse de prix

Alors que le Honor 400 Pro s’apprête à être officialisé, son prédécesseur, le Honor 200 Pro, voit son prix chuter de façon spectaculaire. Initialement vendu à 699 €, ce smartphone haut de gamme est désormais disponible à seulement 439 € sur Rakuten. Une excellente opportunité pour celles et ceux qui cherchent un appareil puissant et bien équipé, sans se ruiner.

Une vraie alternative haut de gamme axée photo

Le Honor 200 Pro est avant tout un incontournable par ses qualités en photographie Honor fait partie des grands noms dans ce domaine, et son 200 Pro est loin de faire mentir cela.

Le smartphone embarque un triple module photo à l’arrière, dont deux capteurs de 50 Mpx, ainsi qu’un capteur avant de 50 Mpx pour les amateurs de selfies nets et lumineux. De quoi satisfaire aussi bien les passionnés de photo que les créateurs de contenu.

L’appareil ne s’arrête pas là. Il intègre un écran AMOLED incurvé de grande qualité, 12 Go de RAM, et un processeur Qualcomm qui garantit une belle fluidité dans toutes les tâches. Son design soigné et ses performances solides en font un smartphone très complet.

Une offre à ne pas rater sur Rakuten

Grâce à l’arrivée prochaine du Honor 400 Pro, le Honor 200 Pro bénéficie d’une belle baisse de prix. Actuellement affiché à 439 € sur Rakuten avec livraison gratuite et paiement en plusieurs fois, il représente un excellent rapport qualité-prix.

C’est l’un des meilleurs bons plans du moment pour ceux qui veulent profiter d’un smartphone haut de gamme avec de vraies qualités photo, un bel écran et une puissance confortable, sans dépasser les 450 euros.