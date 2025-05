Honor 400 : le nouveau champion de l'IA à prix accessible débarque sur le marché

Après le Honor 400 Lite, la marque chinoise étoffe son segment du milieu de gamme avec une nouvelle déclinaison de ses mobiles numérotés. Ainsi, le Honor 400 met en avant son impressionnant module photo principal de 200 mégapixels, utilisant un capteur de 1/1.4 pouce avec une ouverture f/1.9. Ce capteur bénéficie d'une double stabilisation optique et électronique (OIS + EIS), voulant garantir des clichés nets même en conditions difficiles. L'appareil est également équipé d'un capteur ultra grand-angle et macro de 12 mégapixels couvrant un champ de vision de 112 degrés, tandis que la caméra selfie propose une résolution généreuse de 50 mégapixels avec une ouverture f/2.0.

L'expérience photographique est considérablement enrichie par le moteur Honor Image Engine, qui permet notamment un zoom téléobjectif numérique jusqu'à 30x via le capteur principal. Le mode AI Super Zoom, hérité des modèles haut de gamme comme le Magic7 Pro, optimise la qualité des images zoomées.

D'autres fonctionnalités comme l'AI Portrait Snap assurent des portraits nets même en mouvement, tandis que le mode Film Simulation analyse la lumière et le sujet pour créer des effets cinématographiques.

Le Honor 400 intègre également le mode Portrait Harcourt, introduit avec la série Honor 200 l'année dernière, qui reproduit la mise en lumière caractéristique du célèbre studio parisien. Pour l'édition des photos, l'appareil propose plusieurs outils basés sur l'IA, comme AI Upscale pour ajuster automatiquement le format des images, une gomme magique pour effacer des éléments indésirables, et la détection des yeux fermés pour éviter les photos ratées.

Une expérience logicielle riche en fonctionnalités IA

Le Honor 400 fonctionne sous Magic OS 9, une interface qui, bien que pouvant rebuter certains utilisateurs, offre une multitude de fonctionnalités intéressantes. Honor affirme proposer "la meilleure expérience logicielle de ce niveau de prix" avec ce modèle.

Parmi les fonctionnalités IA héritées de la série Magic, on trouve la Rédaction IA pour générer ou résumer des textes, Texte Magique pour extraire du texte depuis des images, Sous-titre IA pour ajouter des sous-titres aux vidéos et aux appels vocaux, ainsi que Traduction IA pour des traductions en temps réel.

Le Honor 400 se démarque également avec des fonctions exclusives comme la détection de deepfake par IA lors des appels vidéo, censée identifier les images générées artificiellement. Une autre fonctionnalité innovante permet de transformer des images statiques en vidéos courtes grâce au modèle Veo 2 de Google. Cette technologie, développée en partenariat avec Google Cloud, permet de donner vie à d'anciennes photos et souvenirs figés.

Intéressant, Honor s'engage par ailleurs à fournir 6 ans de mises à jour majeures et de sécurité pour le Honor 400, se rapprochant ainsi des politiques de Samsung et Google en la matière.

Performances et autonomie optimisées

Le Honor 400 est propulsé par le processeur Snapdragon 7 Gen 3 de Qualcomm, une puce de milieu de gamme offrant de bonnes performances. L'appareil intègre également le moteur GPU Turbo X pour garantir une expérience de jeu fluide avec des graphismes améliorés. Le stockage peut atteindre jusqu'à 512 Go.

Côté autonomie, le smartphone embarque une batterie en silicium-carbone de 5300 mAh, conçue pour fonctionner même à des températures extrêmes allant jusqu'à -20°C. Selon Honor, cette batterie conserverait plus de 80% de sa capacité après quatre ans d'utilisation. La technologie Honor SuperCharge filaire de 66W permet une recharge rapide, atteignant 44% de charge en seulement 15 minutes.

Un design élégant et un écran performant

Le Honor 400 adopte un design épuré disponible en deux coloris : Midnight Black et Desert Gold. Avec des dimensions de 156,5 mm x 74,6 mm x 7,3 mm et un poids de 184 grammes, l'appareil reste compact et léger. Il bénéficie d'une certification IP65, assurant une protection contre l'eau et la poussière.

Le smartphone suit la tendance actuelle des designs plats, avec peu de courbures hormis au niveau des angles. Son module photo trapézoïdal constitue son élément distinctif, avec des finitions rappelant la couleur du châssis.

L'écran AMOLED de 6,55 pouces offre une résolution de 2736 x 1264 pixels et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Honor annonce une luminosité maximale impressionnante de 5000 nits, permettant une excellente lisibilité même en plein soleil. Une fonction anti-mal des transports (Motion Sickness Relief) est également intégrée pour améliorer le confort d'utilisation.

Prix et disponibilité

Le Honor 400 est commercialisé en deux versions : une configuration 8 Go/256 Go à 499,90 € et une version 8 Go/512 Go à 579,90 €. Une offre promotionnelle est proposée du 22 mai au 1er juin 2025, permettant d'acquérir la version 512 Go au prix de la version 256 Go, soit 499,00 €.

En bonus, Honor offre les écouteurs HONOR Choice Clip noirs d'une valeur de 149,90 € ainsi que le chargeur HONOR Supercharger 66W d'une valeur de 49,90 €.