Honor 400 Lite : Premières informations, prix et spécifications dévoilés avant la sortie

Honor remplacerait prochainement le Honor 200 Lite qui est disponible depuis plusieurs mois maintenant et qui s’est illustré en photo notamment avec l’intégration des filtres Harcourt Studio, à l’image du modèle plus haut de gamme, le Magic6 Pro et désormais aussi le Magic7 Pro.

D'après la liste du détaillant, le Honor 400 Lite serait équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces affichant une résolution FHD+ de 2412 x 1080 pixels. Cette technologie d'écran devrait garantir des couleurs vives et un contraste élevé afin de proposer une expérience intéressante.

Sous le capot, on retrouverait une puce Dimensity 7025 Ultra de MediaTek. Ce processeur, comprenant deux cœurs A78 cadencés à 2,5 GHz et six cœurs A55 à 2,0 GHz, pourrait offrir des performances adéquates pour un usage quotidien et certaines tâches plus gourmandes en ressources. Il serait associé à 8 Go de mémoire vive (RAM) et 256 Go de stockage interne, ce qui semble suffisant pour la plupart des utilisateurs.

En matière de photographie, le Honor 400 Lite proposerait une caméra frontale de 16 mégapixels, intégrée dans un poinçon en forme de pilule. À l'arrière, on trouverait un capteur principal de 108 mégapixels avec autofocus, accompagné d'un objectif ultra grand-angle de 5 mégapixels. Cette configuration suggère une polyvalence en matière de prise de vue, allant des portraits aux paysages.

Comme évoqué un peu plus haut, l’appareil devrait embarquer des fonctions d’optimisation des portraits notamment en utilisant plusieurs paramètres automatiques pour donner plusieurs effets « Studio Harcourt ».

Android 15 aux commandes

Le Honor 400 Lite fonctionnerait sous Android 15, personnalisé avec l'interface Magic 9.0 du fabricant. Cette version d'Android apporterait son lot de nouveautés, potentiellement enrichies par des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle (IA). En termes de connectivité, l'appareil serait compatible Bluetooth 5.3, NFC et USB-C, des standards actuels sur le marché. Cependant, la liste du détaillant ne fournit aucune information concernant la capacité de la batterie et les capacités de charge, ce qui reste une inconnue.

Avec des dimensions de 161 x 74,5 x 7,29 mm et un poids de 171 grammes, le Honor 400 Lite présenterait un format relativement compact et léger, ce qui pourrait être un atout pour une utilisation confortable au quotidien.

Prix et disponibilité

Toujours selon cette source, le Honor 400 Lite serait disponible dans une unique configuration de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, en coloris Velvet Black. D'autres coloris, comme le noir et le turquoise, pourraient également être proposés, selon des images de détaillants précédemment divulguées.