Honor 500 et 500 Pro : la nouvelle génération de smartphones frappe fort

La série Honor 500 s’inscrit dans la continuité d’une stratégie consistant à s’attaquer frontalement aux références établies du marché, à l’image des Oppo Reno14 (et futur Reno15 ainsi qu’aux Redmi de Xiaomi, tout en affichant des caractéristiques inédites sur plusieurs points.

D’après une fuite sur le réseau social chinois weibo, organisée par Digital Chat Station, au passé fiable, le Honor 500 sera doté d’un écran LTPS OLED de 6,55 pouces, avec une résolution 1,5K (1264 x 2736), une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une gradation PWM à 3840 Hz, assurant une excellente fluidité et une gestion précise de la luminosité. Le design adopte des lignes modernes avec un châssis en métal, des haut-parleurs stéréo et une certification IP68, IP69 et IP69K, garantissant une résistance poussée à la poussière et à l’eau.

La performance n’est pas en reste puisque le Honor 500 embarquera, toujours d’après la même source, la dernière puce Snapdragon 8s Gen 4, associée à jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage selon les configurations. MagicOS 10, basé sur Android 16, équipera l’appareil pour une expérience utilisateur à jour et personnalisable. Cet ensemble technique place le Honor 500 parmi les modèles les plus puissants du moment sur son segment de marché.

Côté autonomie, il y aura une batterie de 8000 mAh, accompagnée d’une recharge filaire rapide à 80W, ce qui représente à ce jour l’une des plus importantes capacités sur le marché des smartphones grand public.

Honor 500 pro : la photographie et la puissance à l’honneur

Le Honor 500 Pro, pour sa part et toujours d’après Digital Chat Station, reprend l’essentiel des éléments techniques du modèle standard mais se démarque par des capacités accrues, notamment au niveau de la photographie et de la sécurité biométrique. Selon le fabricant, il intègre une caméra principale de 200 mégapixels équipé d’un capteur 1/1,4ʺ, une ultra grand-angle de 12 MP et surtout, il ajoute un téléobjectif de 50 mégapixels basé sur le capteur Sony IMX856, offrant un zoom optique 3x particulièrement performant pour un usage quotidien et créatif.

À l’avant, on retrouve un capteur de 50 mégapixels pour les selfies, montrant que Honor veut s’adresser à une clientèle exigeante sur la qualité photo et vidéo, pourquoi pas des créateurs de contenus, par exemple.

Pour le Honor 500 Pro, le constructeur dotera l’appareil du SoC Snapdragon 8 Elite, combiné à des options de configuration allant jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Ce modèle bénéficie également de la recharge sans fil 50W, d’un lecteur d’empreintes digitales ultrasonique sous l’écran et de la même batterie de 8000 mAh. L’étanchéité IP68/IP69/IP69K est bien entendu conservée.

Enfin, Honor proposera des déclinaisons de couleurs variées pour les deux modèles : Aquamarine, Starlight Pink, Obsidian Black, Moonlight Silver.

Rendez-vous le 24 novembre pour confirmer ses informations et connaître les prix, du moins pour le marché chinois.

