Honor développerait son propre capteur photo de 1 pouce pour le Magic8 RSR Porsche Design

La prochaine série Magic8 de Honor proposerait une gamme variée de modèles avec des tailles d'écran allant de 6,3 à 6,8 pouces, couvrant ainsi différents segments du marché des smartphones premium. Toutefois, c'est bien le modèle RSR Porsche Design qui attirerait l'attention avec cette innovation photographique développée en interne.

En effet, il se murmure que la marque intégrerait son propre capteur photo. Ce modèle de 1 pouce que développerait Honor serait associé à une optique à ouverture variable, une caractéristique technique particulièrement recherchée sur les appareils haut de gamme et qui est déjà utilisé sur plusieurs modèles dont le Huawei Pura 70 Ultra, le Magic7 Pro ou le Xiaomi 14 Ultra, par exemple.

Cette combinaison permettra au smartphone d'adapter automatiquement l'ouverture de l'objectif en fonction des conditions d'éclairage : une grande ouverture pour capturer davantage de lumière dans des environnements sombres, et une ouverture plus réduite pour les prises de vue en plein jour.

Honor Magic7 RSR Porsche Design

La particularité ici réside dans le développement interne du capteur, alors que la plupart des marques s'appuient sur des fournisseurs spécialisés comme Sony, Samsung ou OmniVision.

Les raisons qui pousseraient Honor à développer son propre capteur demeurent floues. S'agit-il d'une volonté de maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, d'optimiser les performances spécifiquement pour ses appareils, ou simplement de se différencier dans un marché ultra-concurrentiel ? Les motivations exactes n'ont pas été précisées par les sources.

Une stratégie qui rappelle les ambitions de Huawei

Cette démarche n'est pas sans rappeler les rumeurs qui avaient entouré Huawei, ancienne maison-mère de Honor, concernant le développement de capteurs propriétaires pour sa série Pura 70. Finalement, Huawei avait opté pour un capteur Sony IMX989 de 1 pouce et 50 mégapixels pour son modèle Ultra, tandis que les versions Pro et Pro+ s'étaient tournées vers OmniVision avec le capteur OV50H de 1/1,3 pouce et 50 mégapixels.

Honor pourrait-elle réussir là où son ancienne maison-mère a préféré s'abstenir ? La question reste entière, mais elle illustre les ambitions grandissantes de la marque depuis son indépendance. Depuis sa séparation de Huawei en 2020, Honor a progressivement renforcé sa position sur le marché des smartphones premium, notamment avec sa série Magic.

Selon les informations disponibles, ce capteur personnalisé de 1 pouce serait initialement réservé au modèle Magic8 RSR Porsche Design, positionnant clairement ce dernier comme le fleuron technologique de la marque. La technologie pourrait être déployée sur d'autres modèles haut de gamme de la marque à l'avenir.