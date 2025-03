Honor étend la durée de vie de ses smartphones premium avec 7 ans de mises à jour

Honor a officiellement annoncé lors du Mobile World Congress 2025 à Barcelone que sa série phare Magic bénéficiera désormais de sept années complètes de mises à jour du système d'exploitation Android et de sécurité. Cette annonce, faite le 2 mars dernier, positionne la marque parmi les rares acteurs du secteur à proposer un support aussi étendu pour ses appareils mobiles.

Selon le fabricant, cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large du « Honor AlPha plan », une stratégie d'entreprise ambitieuse qui veut mettre la marque à la pointe. Notez que cette décision intervient à un moment où la durabilité des appareils électroniques devient une préoccupation majeure pour les consommateurs et les régulateurs, notamment en Europe.

Rappelons qu’à partir de l’été prochain, tous les fabricants devront obligatoirement proposé 5 ans de mises à jour pour le système et la sécurité. En prolongeant significativement la durée de vie logicielle de ses smartphones, Honor veut ainsi répondre aux attentes croissantes en matière de longévité des produits technologiques.

Une stratégie qui s'aligne sur les pratiques des leaders du marché

Jusqu’ici, Honor proposait des périodes de mises à jour plus limitées. Avec cette annonce, Honor rejoint le groupe très restreint des fabricants offrant sept ans de mises à jour pour leurs smartphones. Samsung et Google ont été les premiers à franchir ce cap, proposant un support étendu pour leurs séries Galaxy S et Pixel respectivement.

Apple, bien que ne communiquant pas officiellement sur une durée précise, maintient généralement ses iPhone à jour pendant six à sept ans. Récemment, Samsung a aussi annoncé le support de 6 ans de mises à jour pour ses smartphones Galaxy A26, A36 et A56.

Notez toutefois que, selon la marque, cette politique ne s'appliquera pas à l'ensemble de la gamme Honor. Les appareils de la série Magic Lite, positionnés sur des segments de prix plus accessibles, ne bénéficieront pas de cette extension. Le Honor Magic7 Lite bénéficie d'une politique de mises à jour de 6 ans, ce qui inclut 6 ans de mises à jour Android et 6 ans de correctifs de sécurité.

Le Honor Magic7 Pro sera le premier appareil à profiter de cette nouvelle politique de support étendu. Le Magic V3 suivra.

Cette annonce fait partie d’un plan plus large annoncé lors du MWC 2025 de Barcelone, notamment avec le « Honor AlPha plan ». Selon les informations communiquées par la marque, ce plan vise à « façonner une nouvelle ère de l'intelligence artificielle » et invite « l'ensemble de l'industrie à co-créer un écosystème ouvert et collaboratif, fondé sur le partage de valeur et visant à maximiser le potentiel humain au bénéfice de tous. » Une belle promesse ! Effectivement, on voit que les fabricants de smartphones cherchent de plus en plus à se différencier par les services et les fonctionnalités logicielles, notamment celles basées sur l'IA, plutôt que par les seules caractéristiques matérielles.