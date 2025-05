Honor Magic 400 Lite : Cette plateforme propose le smartphone avec la meilleure autonomie au monde pour 250 €

Il est tout nouveau : le Honor 400 Lite arrive sur le marché, et la gamme n’a rien perdu de son élégance. Une proposition futée qui ouvre l’univers premium de Honor à un public plus large. Voici tout ce qu’il faut retenir sur ce modèle compact, stylé et étonnamment bien équipé !