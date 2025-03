Honor Magic V4 : le prochain smartphone pliant qui pourrait redéfinir la catégorie

D'après les informations qui ont fuité, le Honor Magic V4, successeur du Magic V3, serait conçu pour reprendre la couronne du smartphone pliant le plus fin. Il afficherait une épaisseur inférieure à 9 mm une fois replié, ce qui lui permettrait au minimum d'égaler le Oppo Find N5, voire de le surpasser. Cette quête de finesse représente un véritable défi technique pour les fabricants, qui doivent intégrer des composants de plus en plus sophistiqués dans un espace toujours plus restreint.

En outre, le Magic V4 pourrait également se distinguer par sa configuration photo particulièrement ambitieuse. Il serait équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur de type 1/1,5 pouce, offrant potentiellement d'excellentes performances en basse lumière. Mais la véritable innovation résiderait dans son téléobjectif périscope de 200 mégapixels avec zoom optique 3x, utilisant un imposant capteur de type 1/1,4 pouce. Si ces spécifications se confirment, le Magic V4 pourrait proposer des capacités photographiques nettement supérieures à celles de la plupart des smartphones pliants actuels, qui font souvent des compromis sur la partie photo sauf peut-être avec le Huawei Mate X6.

Honor Magic V3

Des écrans de dernière génération et une autonomie renforcée

Côté affichage, le Honor Magic V4 ne ferait pas les choses à moitié. En effet, selon des sources concordantes, il disposerait d'un écran pliant interne d'environ 8 pouces et d'un écran externe d'environ 6,45 pouces. Les deux dalles bénéficieraient d'une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz et de la technologie LTPO, permettant une gestion dynamique du taux de rafraîchissement pour optimiser la consommation d'énergie.

Honor Magic V3

Le fabricant aurait opté pour un lecteur d'empreintes digitales intégré au bouton d'alimentation situé sur la tranche de l'appareil, une solution pratique et ergonomique pour ce type de format, comme sur tous les modèles pliants au format livre dont le Galaxy Z Fold6 de Samsung, le Google Pixel 9 Pro Fold ou le Huawei Mate X6. En matière d'autonomie, le Magic V4 supporterait la recharge sans fil, une fonctionnalité qui n'est pas encore universelle sur les smartphones pliants en raison des contraintes d'espace.

Une résistance accrue et des fonctionnalités intéressantes

La résistance à l'eau constitue souvent un point faible des smartphones pliants, mais le Honor Magic V4 pourrait bien changer la donne. En effet, le nouveau modèle serait certifié IPX8, garantissant une protection contre l'immersion prolongée dans l'eau. Cette certification, si elle se confirme, placerait le Magic V4 au même niveau que les modèles haut de gamme de Samsung dans ce domaine.

Autre particularité notable, le Magic V4 intégrerait une connectivité satellite, permettant potentiellement d'envoyer des messages d'urgence même en l'absence de réseau cellulaire. Cette fonctionnalité, encore rare sur les smartphones, pourrait s'avérer précieuse dans certaines situations bien qu’il puisse aussi être réservée à certains marchés.

Des performances de pointe avec le Snapdragon 8 Elite

Pour alimenter l'ensemble, Honor aurait choisi le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, bien que le Magic V4 pourrait utiliser la version à sept cœurs CPU, comme celle qui équiperait l'Oppo Find N5. Ce choix technique pourrait résulter d'un compromis entre performances et gestion thermique, particulièrement important dans un appareil aussi fin. En comparaison avec les autres smartphones pliants du marché, comme les Galaxy Z Fold de Samsung ou les Pixel Fold de Google, le Magic V4 se positionnerait clairement sur le segment premium avec des caractéristiques techniques à la pointe. Sa finesse extrême et son système photo ambitieux pourraient constituer des arguments de vente majeurs face à la concurrence.

Il convient toutefois de rappeler que toutes ces informations proviennent de rumeurs et de fuites, et qu'elles doivent donc être considérées avec prudence. Honor n'a pas encore officialisé l'existence du Magic V4, et les caractéristiques finales pourraient différer de celles évoquées ici.