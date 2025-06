Honor Magic V5 : le nouveau smartphone pliant ultra-fin se dévoile avant son lancement

Honor a récemment partagé les premières images officielles de son Magic V5, mettant en avant un design particulièrement mince, à tel point que la marque annonce qu’il s’agira du smartphone pliant le plus fin du monde. Il succèdera donc au Magic V3 qui détient actuellement ce record même si Samsung essaie de faire au moins aussi bien avec son futur Galaxy Z Fold7.

Selon les informations communiquées, le Magic V5 surpassera en finesse le Oppo Find N5 (non disponible chez nous), qui propose 8,9 mm d’épaisseur en position fermée et 4,2 mm une fois déplié. Cette prouesse de miniaturisation s’accompagne d’une esthétique raffinée, notamment avec l’introduction d’un nouveau coloris doré mis en avant dans les teasers officiels.

Le design du Magic V5 ne se limite pas à sa minceur. Les visuels dévoilent également un imposant module photo, dont la principale innovation serait l’intégration d’un capteur périscope téléobjectif de 200 mégapixels, une première sur ce segment. Cela laisse présager des performances photographiques de haut niveau, en particulier pour les prises de vue à longue distance.

Productivité, intelligence artificielle et spécificités techniques

Honor ne cache pas ses ambitions en matière de fonctionnalités avancées. Le Magic V5 offrirait une « productivité de niveau PC » et embarquerait les fonctionnalités d’intelligence artificielle les plus puissantes jamais intégrées à un appareil de la marque. Cette orientation vers l’IA rappelle la stratégie adoptée par Samsung pour son prochain Galaxy Z Fold7, que le Magic V5 entend clairement concurrencer sur le terrain de l’innovation et de la polyvalence.

Disponibilité et prix

Selon les informations officielles, le Honor Magic V5 sera présenté le 2 juillet lors d’un événement organisé à Shenzhen, en Chine. Le lancement initial concernera le marché chinois, mais une commercialisation à l’international est envisagée ultérieurement, bien qu’aucune date précise n’ait encore été annoncée.