Le Samsung Galaxy Z Fold7 se dévoile sur Geekbench avec Android 16

Avant leur sortie officielle, la plupart des smartphones sont soumis à de très nombreux tests et notamment en ce qui concerne leurs performances. Afin d’évaluer ces dernières, les marques mais aussi certaines personnes qui réalisent des tests « dans des conditions réelles d’utilisation » passent ainsi leurs machines sous différentes applications.

Certaines gardent leurs résultats mais d’autres imposent leurs publications. C’est le cas de Geekbench, très largement utilisé et qui permet de donner certaines de leurs caractéristiques techniques.

Ainsi, d'après les données révélées par Geekbench, le Galaxy Z Fold7, identifié sous le numéro de modèle SM-F966U, fonctionnera avec Android 16. Cette version sera accompagnée de la surcouche propriétaire One UI 8.0 développée par Samsung.

Il s'agit d'une information particulièrement intéressante puisque ce serait la première fois qu'un appareil Samsung serait commercialisé directement avec cette version du système d'exploitation de Google et cette itération de l'interface utilisateur.

Selon les informations disponibles, le lancement du Galaxy Z Fold7 étant prévu pour juillet 2025, cela signifie que One UI 8.0 ne serait qu'à deux mois de sa sortie officielle. Cette stratégie marquerait un changement dans le calendrier habituel de déploiement des mises à jour majeures de Samsung, qui interviennent généralement plus tard dans l'année.

Le Galaxy Z Flip7, l'autre smartphone pliant de Samsung au format clapet, bénéficierait également d'Android 16 et de One UI 8.0 dès sa sortie.

Un processeur Snapdragon 8 Elite optimisé pour Samsung

Les données techniques révélées par Geekbench indiquent que le Galaxy Z Fold7 sera équipé d'un processeur Qualcomm portant le nom de code « sun ». Ce nom de code correspond au Snapdragon 8 Elite, le prochain processeur haut de gamme du fabricant américain.

Les informations suggèrent qu'il s'agirait d'une version spécifique du Snapdragon 8 Elite, probablement estampillée « for Galaxy ». Cette version personnalisée pour Samsung présenterait des cœurs CPU principaux fonctionnant à une fréquence d'horloge plus élevée que la version standard du chipset. Cette optimisation pourrait se traduire par des performances supérieures pour les tâches exigeantes, comme les jeux ou le multitâche.

Cette collaboration entre Qualcomm et Samsung n'est pas nouvelle, le fabricant coréen ayant déjà bénéficié par le passé de versions optimisées des processeurs Snapdragon pour ses appareils premium. Cette stratégie permet à Samsung de se démarquer de la concurrence en proposant des performances légèrement supérieures à celles des autres fabricants utilisant le même processeur de base.

Une mémoire vive qui pourrait décevoir

Si les informations concernant le processeur sont encourageantes, celles relatives à la mémoire vive pourraient en revanche décevoir certains utilisateurs. Selon les données de Geekbench, le Galaxy Z Fold7 serait équipé de 12 Go de RAM.

Cette quantité, bien que suffisante pour la plupart des usages, pourrait sembler limitée pour un appareil haut de gamme en 2025, d'autant plus que certains utilisateurs espéraient voir Samsung passer à 16 Go de RAM pour cette nouvelle génération. Les smartphones pliants étant souvent utilisés pour le multitâche intensif, une mémoire vive plus généreuse aurait pu améliorer l'expérience utilisateur dans ce domaine.

À titre de comparaison, plusieurs concurrents sur le marché des smartphones haut de gamme proposent déjà des modèles avec 16 Go de RAM, voire davantage pour certains appareils spécialisés. Samsung semble donc faire le choix de la continuité plutôt que de l'augmentation des spécifications dans ce domaine précis.