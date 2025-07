Honor Magic V5 : le smartphone pliant le plus fin du monde est officiel

Honor a officiellement présenté le Magic V5 le 2 juillet 2025 lors d’un évènement en Chine. Comme son prédécesseur, le Magic V3, celui franchit une nouvelle étape dans la course à la finesse sur le segment des smartphones pliants.

En effet, l’appareil affiche une épaisseur record de 8,8 mm lorsqu’il est plié et seulement 4,1 mm une fois déplié, ce qui en fait le modèle le plus fin du marché à ce jour. Rappelons que le Magic V3 propose une finesse de 4,3 mm lorsqu’il est ouvert. Le poids est de 217 grammes, soit 1 gramme de moins que le Samsung Galaxy S25 Ultra et 10 grammes de moins que l’iPhone 16 Pro Max, par exemple.

Pour parvenir à ce résultat, Honor a misé sur des matériaux innovants : le dos du smartphone est protégé par un verre NanoCrystal résistant aux rayures, tandis que l’intérieur bénéficie d’un renfort en fibre de carbone. Le cadre, plus plat que sur la génération précédente, améliore la prise en main. Côté résistance, le Magic V5 franchit un cap en obtenant les certifications IP58 et IP59 pour la protection contre l’eau et la poussière.

Le Magic V5 a été annoncé en quatre coloris : blanc ivoire, noir, or et marron rouge. Nous verrons si toutes ces finitions arrivent en France ou si certaines seulement seront disponibles.

Un affichage de pointe et des performances au rendez-vous

Le Magic V5 montre une très grande qualité pour ses écrans. Mis à part la taille, ils ont les mêmes caractéristiques techniques. Ainsi, l’écran interne LTPO OLED de 7,95 pouces propose une définition de 2 352 x 2 172 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une expérience visuelle fluide et immersive.

L’écran externe fait 6,43 pouces, soit la même diagonale que sur le Magic V3. Les deux dalles affichent une luminosité maximale de 5 000 cd/m², selon la marque, et sont compatibles Dolby Vision.

Sous le capot, le Magic V5 embarque le processeur Snapdragon 8 Elite, gravé en 3 nm, associé à 12 ou 16 Go de RAM selon les configurations. Le stockage interne s’étend de 256 Go à 1 To. L’autonomie est assurée par une batterie de 5 820 mAh ou 6 100 mAh (technologie silicium-carbone pour la version la plus fine), couplée à une charge rapide de 66 W en filaire et 50 W en sans fil. La gestion thermique est optimisée grâce à une puce dédiée, garantissant des performances stables même en usage intensif.

Le Magic V5 fonctionne sous MagicOS 9.0.1, basé sur Android 15, et intègre la nouvelle intelligence artificielle YOYO, capable de générer des présentations, de partager l’écran, de coder ou encore de commander un taxi à la voix. La marque annonce la possibilité d’afficher plusieurs applications simultanément afin d’offrir un gain de productivité.

Photographie et innovations logicielles

Sur le plan photographique, Honor n’a pas fait de compromis. En effet, le Magic V5 dispose d’un module principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels avec zoom optique 3x. Cette configuration permettrait d’obtenir des clichés détaillés et polyvalents, même sur un appareil pliant. Les deux caméras frontales de 20 mégapixels, placées sur l’écran interne et externe, veulent assurer des selfies de qualité et des appels vidéo nets.

Comme sur les récents smartphones Honor, la marque mise également sur l’intelligence artificielle pour optimiser les prises de vue, notamment grâce à l’IA maison qui gère le traitement d’image et l’autofocus. Cette approche place le Magic V5 parmi les smartphones pliants les plus performants en photographie, un domaine souvent sacrifié sur ce segment au profit de la compacité.

Par rapport à la concurrence, le Magic V5 se positionne en rival direct du Samsung Galaxy Z Fold7, attendu une semaine après l’annonce d’Honor. Si le modèle sud-coréen mise sur un capteur principal de 200 mégapixels, le choix d’Honor d’opter pour une configuration triple capteur équilibrée vise à offrir une expérience polyvalente, sans négliger l’autonomie ni la finesse du châssis. Restera aussi à voir la finesse du modèle sud-coréen.

Disponibilité et prix

Le Honor Magic V5 est d’ores et déjà disponible en précommande en Chine, avec un prix de départ fixé à 8 999 yuans, soit environ 1 140 à 1 200 euros selon le taux de change. Trois configurations sont proposées : 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage, et une version haut de gamme avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage. La sortie internationale est prévue pour la fin de l’année 2025, mais aucune date précise ni tarif officiel n’ont été communiqués pour l’Europe. Honor n’a pas encore détaillé les modalités de commercialisation hors de Chine, mais une annonce pourrait intervenir lors de l’IFA 2025 à Berlin.