Samsung Galaxy Z Fold7 : première apparition en vidéo avant sa présentation officielle

Samsung doit présenter prochainement son nouveau smartphone pliant au format livre, à côté du modèle à clapet, le Galaxy Z Flip7. Les deux appareils ont récemment fait l’objet d’une fuite dévoilant les designs avec des images laissant peu de place au doute d’un Galaxy Z Fold7 particulièrement fin. Maintenant, c’est une vidéo qui a été publiée qui montre le mobile sous toutes les coutures.

Cette fuite intervient quelques semaines avant la présentation officielle prévue lors de la conférence Galaxy Unpacked du 9 juillet 2025, qui se déroulera à New York à partir de 16 heures (heure française).

Cette première apparition vidéo du Galaxy Z Fold7 intervient dans un contexte particulièrement compétitif, où 2025 s'annonce comme l'année de la finesse pour les smartphones, qu'ils soient traditionnels ou pliants. La course à l'épaisseur minimale s'intensifie avec l'arrivée imminente du Honor Magic V5, positionnant Samsung face à des concurrents chinois de plus en plus performants sur ce segment.

Un design repensé pour la finesse

La vidéo de fuite révèle les dimensions impressionnantes du Galaxy Z Fold7, qui affiche selon les mesures effectuées une épaisseur de seulement 9 millimètres en position fermée et 4,54 millimètres lorsqu'il est déplié. Ces chiffres représentent une amélioration substantielle par rapport au Galaxy Z Fold6, dont l'épaisseur atteignait 5,6 millimètres une fois ouvert.

Cette réduction significative s'accompagne d'un allègement notable du poids, le nouveau modèle ne pèserait que 215 grammes contre 236 grammes pour son prédécesseur.

L'appareil présente également des dimensions globales revues à la hausse, avec une largeur de 158,4 millimètres et une hauteur de 143,1 millimètres, comparativement aux 153,5 millimètres et 132,6 millimètres du Z Fold6. Cette augmentation de taille permet d'intégrer des écrans plus généreux tout en conservant un profil remarquablement mince. Cette évolution du design s'inspire directement des innovations développées pour le Galaxy S25 Edge qui peine toutefois à trouver son public.

Le constructeur coréen aurait particulièrement travaillé sur l'optimisation de la charnière, offrant un pliage plus plat que les modèles précédents.

Performances et caractéristiques techniques avancées

Le Galaxy Z Fold7 embarquera très probablement le processeur Snapdragon 8 Elite, confirmé par plusieurs apparitions sur la plateforme de benchmarks Geekbench. Cette puce haut de gamme, également utilisée dans la série Galaxy S25, offre des capacités de traitement de l'intelligence artificielle améliorées pour faire fonctionner les fonctionnalités Galaxy AI de nouvelle génération. Nous verrons d’ailleurs si le nouveau mobile propose des fonctions en plus par rapport à celles qui sont déjà présentes sur les smartphones actuellement disponibles. Lors de la présentation des Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6, c’était le cas et les Galaxy S24 ont dû attendre une mise à jour pour pouvoir en profiter.