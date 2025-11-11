Honor Magic7 Lite : le smartphone avec la meilleure autonomie au monde à moins de 270 €

Bon plan Amazon : le Honor Magic7 Lite 5G (8 Go + 256 Go) passe à 268,90 €, avec livraison gratuite et garantie 2 ans.

Une autonomie hors norme

Avec sa batterie de 6600 mAh, le Magic7 Lite surclasse largement ses concurrents, et cela qu'importe le prix. Il est le smartphone avec la meilleure autonomie d'après DxOmark, un site spécialisé dans l'analyse technique de smartphone et appareils photos.

Ainsi, le Honor Magic7 Lite assure jusqu’à deux jours d’utilisation, et sa recharge HONOR SuperCharge 66 W permet de récupérer 50 % en une trentaine de minutes.

Son écran AMOLED 120 Hz incurvé de 6,78 pouces offre une expérience fluide et immersive, idéale pour le multimédia et les jeux. Sous le capot, le Snapdragon 6 Gen 1 et ses 8 Go de RAM assurent des performances équilibrées, même en multitâche.

✅ Points forts Batterie 6600 mAh et recharge 66 W

Écran AMOLED 120 Hz incurvé

Capteur photo 108 Mpx ⚠️ Points faibles Design un peu large en main

Interface Magic UI dense

Un rapport endurance/prix imbattable

Le Honor Magic7 Lite ne se contente pas d’être endurant : il est aussi élégant et performant. Sa résistance à l’eau IP65 lui permet de supporter les éclaboussures, et son triple capteur 108 Mpx capture des images précises dans toutes les conditions.

Pour moins de 300 €, il figure sans surprise parmi les meilleurs smartphones à moins de 300 €. Notre test complet du Honor Magic7 Lite souligne son excellent équilibre entre autonomie, performance et design.