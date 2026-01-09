Honor Magic8 RSR Porsche Design : un flagship photo avec capteur 200 mégapixels et batterie titanesque

Le Honor Magic8 RSR Porsche Design occupe la position de flagship au sein de la nouvelle série Magic8 du constructeur chinois. Le partenariat avec Porsche Design, établit depuis quelques générations de smartphones déjà, se traduit par une esthétique soignée, visible notamment à travers l'îlot photographique en forme de « squircle », ce carré aux coins arrondis caractéristique. Il viendra succéder au Magic7 RSR Porsche Design et doit rejoindre les Magic8 Pro et Magic8 Lite. un Magic8 Air est également pressenti, mais peut-être seulement sur certains marchés.

Les premières images promotionnelles viennent de fuite et révèlent une finition violette, bien que d'autres sources évoquent également des déclinaisons en gris. Ce smartphone se positionne face à des concurrents directs comme le Xiaomi 17 Pro ou le OnePlus 15, qui misent également sur le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour leurs modèles haut de gamme.

Le constructeur semble vouloir se démarquer par une approche axée sur la photographie computationnelle et l'endurance, deux domaines où la concurrence demeure féroce sur le segment premium Android. La présence d'un triple module photographique confirmerait l'ambition de Honor de rivaliser avec les meilleurs photophones du marché actuel.

Un système photographique redoutable

Le Magic8 RSR Porsche Design embarquerait une configuration photo particulièrement ambitieuse, articulée autour de trois capteurs distincts. Le module principal intègrerait un capteur de 50 mégapixels au format 1 pouce, développé en interne par Honor et équipé d'une ouverture variable, une technologie encore rare sur le marché des smartphones.

Mais c'est le téléobjectif périscope qui attire l'attention avec sa résolution de 200 mégapixels, son ouverture f/2.6 et sa focale équivalente de 85mm, permettant d'obtenir des portraits et des prises de vue à distance avec un niveau de détail exceptionnel.

Le troisième capteur devrait être un ultra grand-angle, complétant ainsi une polyvalence photographique recherchée par les utilisateurs exigeants. Cette triple configuration pourrait offrir une plage de zoom optique étendue, combinant différentes focales pour s'adapter à tous les scénarios de prise de vue, des paysages panoramiques aux portraits serrés.

Les performances de ce système dépendront également des algorithmes de traitement d'image et de l'intelligence artificielle embarquée, des éléments qui feront la différence face à la concurrence.

Autonomie hors norme et une présentation très prochaine

Outre ses capacités photo, la batterie serait un argument de poids avec une capacité attendue de 7200 mAh en silicium-carbone, du moins pour le marché chinois. Cela placerait le Magic8 RSR parmi les smartphones les plus endurants de 2026

Le Honor Magic8 RSR Porsche Design devrait être officiellement présenté le 19 janvier 2026 en Chine, lors d'une conférence qui dévoilera également l'ensemble de la gamme Magic8.

