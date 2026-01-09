Honor Magic8 RSR Porsche Design : un flagship photo avec capteur 200 mégapixels et batterie titanesque

Honor s'apprête à dévoiler le Magic8 RSR Porsche Design, son smartphone le plus haut de gamme de 2026, équipé d'un téléobjectif périscope de 200 mégapixels et d'une batterie de 7200 mAh.

Sylvain Pichot - publié le 09/01/2026 à 15h30
Honor Magic8 RSR Porsche Design

Le Honor Magic8 RSR Porsche Design occupe la position de flagship au sein de la nouvelle série Magic8 du constructeur chinois. Le partenariat avec Porsche Design, établit depuis quelques générations de smartphones déjà, se traduit par une esthétique soignée, visible notamment à travers l'îlot photographique en forme de « squircle », ce carré aux coins arrondis caractéristique. Il viendra succéder au Magic7 RSR Porsche Design et doit rejoindre les Magic8 Pro et Magic8 Lite. un Magic8 Air est également pressenti, mais peut-être seulement sur certains marchés.  

Les premières images promotionnelles viennent de fuite et révèlent une finition violette, bien que d'autres sources évoquent également des déclinaisons en gris. Ce smartphone se positionne face à des concurrents directs comme le Xiaomi 17 Pro ou le OnePlus 15, qui misent également sur le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour leurs modèles haut de gamme.

Le constructeur semble vouloir se démarquer par une approche axée sur la photographie computationnelle et l'endurance, deux domaines où la concurrence demeure féroce sur le segment premium Android. La présence d'un triple module photographique confirmerait l'ambition de Honor de rivaliser avec les meilleurs photophones du marché actuel.

Honor Magic8 RSR Porsche Design

Un système photographique redoutable

Le Magic8 RSR Porsche Design embarquerait une configuration photo particulièrement ambitieuse, articulée autour de trois capteurs distincts. Le module principal intègrerait un capteur de 50 mégapixels au format 1 pouce, développé en interne par Honor et équipé d'une ouverture variable, une technologie encore rare sur le marché des smartphones. 
Mais c'est le téléobjectif périscope qui attire l'attention avec sa résolution de 200 mégapixels, son ouverture f/2.6 et sa focale équivalente de 85mm, permettant d'obtenir des portraits et des prises de vue à distance avec un niveau de détail exceptionnel.

Le troisième capteur devrait être un ultra grand-angle, complétant ainsi une polyvalence photographique recherchée par les utilisateurs exigeants. Cette triple configuration pourrait offrir une plage de zoom optique étendue, combinant différentes focales pour s'adapter à tous les scénarios de prise de vue, des paysages panoramiques aux portraits serrés. 
Les performances de ce système dépendront également des algorithmes de traitement d'image et de l'intelligence artificielle embarquée, des éléments qui feront la différence face à la concurrence.

Autonomie hors norme et une présentation très prochaine

Outre ses capacités photo, la batterie serait un argument de poids avec une capacité attendue de 7200 mAh en silicium-carbone, du moins pour le marché chinois. Cela placerait le Magic8 RSR parmi les smartphones les plus endurants de 2026
Le Honor Magic8 RSR Porsche Design devrait être officiellement présenté le 19 janvier 2026 en Chine, lors d'une conférence qui dévoilera également l'ensemble de la gamme Magic8.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Xiaomi 15T Pro
Guide d'achat

Voici les smartphones qui captent le mieux les réseaux 5G et 4G en zones difficiles

08/01/2026
Google Pixel 10 Pro
Guide d'achat

Les meilleurs smartphones pour la photo en ce début d'année 2026

07/01/2026
Soldes d'hiver : quels sont les smartphones à suivre de près ?
Guide d'achat

Soldes d'hiver : quels sont les smartphones à suivre de près ?

05/01/2026
On se prépare aux soldes du 7 janvier ? Voici les trois smartphones pas chers à suivre
Guide d'achat

On se prépare aux soldes du 7 janvier ? Voici les trois smartphones pas chers à suivre

04/01/2026