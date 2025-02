Il passe sous les 500 €, l'iPhone 14 Plus est proposé avec un reconditionnement en France !

L’iPhone 14 Plus est un excellent choix pour le reconditionné, car il est assez « ancien » pour combiner un prix qui a baissé naturellement à la pratique du reconditionnement, qui accentue davantage cette baisse. Cela donne un smartphone à prix bien plus modeste alors qu’il n’a que deux ans !

Que propose l’iPhone 14 Plus ?

L’iPhone 14 Plus est une version plus grande de l’iPhone 14 standard. Cette différence n’a rien d'anodin, car c’est un critère clé pour de nombreux acheteurs qui préfèrent un grand écran pour le streaming ou le gaming, par exemple.

D’autant plus que l'écran de cet iPhone 14 Plus n’est pas juste grand, il est aussi doté de technologies toujours d’actualité, avec une dalle OLED magnifique permettant un affichage jusqu’à 120 Hz, le rendant idéal autant pour le gaming que pour le streaming.

À côté de cela, l’iPhone 14 Plus propose de grosses performances et, évidemment, un bloc photo exceptionnel, comme généralement avec les appareils d’Apple.

Quelle est l’offre que nous pouvons trouver pour l’iPhone 14 Plus ?

C’est chez CertiDeal que nous pouvons trouver un iPhone 14 Plus à très bon prix, mais en plus reconditionné en France. Un véritable atout qui assure une qualité optimale pour le test et la remise en état de l’appareil. Comme le neuf, cet appareil est proposé avec une garantie légale de 2 ans, et il est possible de lui ajouter une batterie neuve ainsi qu’une vitre et une coque de protection.