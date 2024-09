Il s'agit du meilleur smartphone au monde d'après Dxomark, l'iPhone 16 Pro Max fera-t-il mieux ?

Le Magic 6 Pro de Honor est le meilleur smartphone au monde, c’est en tout cas ce que nous dit Dxomark, le site de référence dans les classements des performances des téléphones.

Il faut dire que ce smartphone réussit à truster les premières places de presque toutes les catégories, là où les autres très haut de gamme comme l’iPhone 15 Pro Max est troisième dans la catégorie selfie, et beaucoup plus bas dans les autres !

En plus de cela, le Honor Magic 6 Pro est l'appareil ultra haut de gamme qui propose le plus petit prix par rapport à ses concurrents ce qui en fait le rapport qualité/prix le plus intéressant du marché bien devant les appareils de Samsung et Apple.

Fiche technique du Honor Magic6 Pro

Écran : AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz

Premier en termes d’appareil photo avant (selfie), et de batterie, il n’est dépassé au niveau de la qualité d’écran que par le très récent Google Pixel 9 Pro XL, arrivant donc deuxième, et arrive troisième meilleur smartphone pour son appareil photo, toujours devancé par le Google Pixel 9 Pro XL et le Huawei Pura 70 Ultra.

En cumulant toutes ces bonnes places, le Honor Magic 6 Pro fait mieux que la concurrence, car au lieu de se spécialiser dans une seule catégorie, il pousse les potards au maximum dans presque toutes, devenant le smartphone le plus polyvalent à exister aujourd'hui. Difficile d’imaginer que l’iPhone 16 Pro Max réussira à devancer le Honor Magic 6 Pro sur l’ensemble de ces catégories !

Voici notre test complet pour plus d'informations techniques sur ce smartphone !

Où se procurer le Honor Magic 6 Pro en ce moment ?

En ce moment, le Honor Magic6 Pro, lancé à 1299 € par son constructeur, est disponible pour 824 € sur Rakuten, mais également à 795 € (sur Rakuten également), en partenariat avec Conforama ! Une offre absolument sans précédent, puisque le Honor Magic 6 Pro n’est que très rarement descendu sous les 800 € et affiche presque le prix des haut de gamme les moins puissants de la concurrence.