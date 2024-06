Il s'agit peut-être du plus puissant des milieux de gamme, ce smartphone Xiaomi à petit prix propose jusqu'à 12 Go de RAM extensibles

Xiaomi, un fabricant chinois réputé, propose une large gamme de smartphones incluant les séries Redmi Note et POCO. Les smartphones POCO se distinguent comme une alternative plus économique aux modèles haut de gamme de Xiaomi, avec des matériaux de construction légèrement moins luxueux, mais à un prix plus accessible. Malgré cela, les smartphones POCO offrent des performances robustes qui méritent l'attention.

Par exemple, le Xiaomi Poco X6 Pro 5G est disponible à 269 € sur Rakuten, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent de bonnes performances à un prix abordable.

La fiche technique du Xiaomi Poco X6 Pro

Processeur : Dimensity 8300-Ultra

RAM : 8 Go ou 12 Go

Stockage interne : 256 Go extensible via microSD

Écran : Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes , 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2712 x 1220 pixels), 120Hz de taux de rafraîchissement

Caméra arrière : Triple capteur, 64 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro)

Caméra frontale : 16 MP

Batterie : 5000 mAh, charge rapide 67 W

Le Xiaomi Poco X6 Pro 5G présente un appareil photo respectable, un design sobre avec des matériaux incluant davantage de plastique que les smartphones haut de gamme. Cependant, ses performances sont remarquables, notamment grâce à son écran AMOLED de haute qualité et à ses capacités de calcul exceptionnelles, ce qui en fait un choix idéal pour les utilisateurs orientés vers le jeu, le streaming, la navigation sur Internet et l'utilisation d'applications diverses.

En outre, il offre une interface conviviale avec des options avancées de personnalisation, ce qui le rend attrayant pour une large gamme d'utilisateurs.

Retrouvez notre test du Poco X6 Pro de Xiaomi !

Le Xiaomi Poco X6 5G à petit prix chez Rakuten

En ce moment, il est possible de se procurer le Xiaomi Poco X6 5G pour seulement 269 € ! Celui-ci est proposé en version neuve avec 2 ans de garantie officielle et est livré en 3 à 5 jours.