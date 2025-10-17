Il y a trois erreurs à ne pas faire quand on charge son téléphone, et qui vous coûtent cher (voici comment les éviter)

Les batteries de nos smartphones sont victimes de nombreux préjugés, et malgré une documentation scientifique riche et complète sur le sujet, il persiste toujours des croyances sur la façon de charger au mieux son téléphone.

Erreur n°1 : Charger au-delà du seuil de 80 %

✔️ Le mythe du 100 %

Il est généralement admis que pour maximiser la santé des composants, notamment les batteries, il est impératif de ne pas maintenir la charge au niveau maximal. Et cela est vrai que ce soit pour la première charge ou les suivantes.

Eh oui, contrairement à une idée répandue, l’état de charge optimal d’une batterie se situe entre 20 % et 80 % et il est mieux de ne jamais atteindre les 100%.

En dehors de cette plage, les cellules sont davantage sollicitées et peuvent générer un échauffement excessif, ce qui nuit à leur longévité. Effectuer plusieurs recharges courtes au cours de la journée est bien plus sain que d’attendre une décharge complète suivie d’une recharge intégrale pendant la nuit.

En adoptant cette habitude et en rechargeant plus fréquemment votre appareil, vous pouvez tripler la durée de vie de sa batterie.

Astuce : fixez un rappel à 80 % pour débrancher votre smartphone et activez les fonctions de charge optimisée (si disponibles). Cela réduit le stress thermique et chimique de la batterie.

Erreur n°2 : Laisser le téléphone branché toute la nuit

✔️ Le danger de la surcharge lente

Même si les smartphones modernes gèrent la charge, le fait de laisser l'appareil branché pendant toute une nuit le soumet à des micro-cycles de recharge dès que le niveau baisse légèrement. Cette pratique génère de la chaleur excessive et un stress constant pour la batterie.

Le lithium-ion, présent dans la plupart des smartphones, réagit très mal aux températures élevées. La chaleur est l’un de ses pires ennemis.

À nouveau, privilégiez donc la charge en journée par petites sessions fréquentes. Si la charge de nuit est nécessaire, utilisez un chargeur lent ou assurez-vous que le téléphone est dans un environnement frais.

Erreur n°3 : Utiliser un bloc de charge non homologué ou de mauvaise qualité

✔️ Le coût caché des accessoires bon marché

L'utilisation de chargeurs ou de câbles qui ne respectent pas les normes de sécurité peut entraîner une puissance de sortie instable, voire un risque de surtension dangereux pour votre appareil. Le coût d'acquisition d'un chargeur de marque est largement compensé par la protection qu'il offre.

Bon réflexe Vérifiez les certifications (CE, Qi21, etc.)

Préférez les accessoires d’origine ou de marques reconnues

Contrôlez la puissance maximale supportée par votre appareil Mauvaise pratique Utiliser un câble inconnu ou usé

Laisser branché un chargeur non certifié

Charger dans des environnements chauds

✔️ L'importance de l'homologation

Pour vérifier si votre bloc est adapté, il doit être homologué, notamment avec la certification Qi21.

Des économies grâce aux bons gestes

Ces trois erreurs, si elles ne sont pas immédiatement visibles, vous coûtent cher à long terme en réduisant la durée de vie de votre batterie et en vous forçant à racheter un téléphone plus tôt.

À retenir : Ne dépassez pas 80%, ne branchez que pendant de courtes cessions le jour, et avec un bloc homologué. Une batterie mal entretenue peut chuter jusqu'à 73% de sa capacité.