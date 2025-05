Ils sont là, les nouveaux Honor 400 Series s'adressent aux fans d'IA, d'écrans et de photos

Parmi les constructeurs chinois, Honor est probablement l’un de ceux qui parvient le mieux à se diversifier dans le secteur du smartphone, tout en gardant une identité forte.

Là où Xiaomi a décidé de proposer plusieurs marques bien distinctes (POCO, Redmi Note, etc.), Honor fait un choix plus proche de ce que propose Samsung avec ses Galaxy. Nous avons donc droit à des Honor Magic, Magic V, Honor N, Honor X, etc.

Que proposent les deux nouveaux smartphones de Honor ?

Les nouveaux Honor 400 et 400 Pro sont proposés au sein de la gamme des Honor N. Pourquoi "N" ? Difficile à dire. S’il n’y a pas de réponse précise au sens de cette lettre, disons que ce N sert à identifier les smartphones numériques.

Selon Zhao Ming, président de Honor, la série N représente les tendances technologiques actuelles, mettant l'accent sur des fonctionnalités avancées et un design attrayant. Elle vise à offrir une expérience utilisateur enrichie, sans atteindre les prix des modèles premium de la série Magic.

Et force est de constater que les deux nouveaux Honor correspondent exactement à cela : leur design est tout en finesse, élégant et fin, avec un cadre en alliage d'aluminium et une face avant en verre. La prise en main est exemplaire, et le visuel est luxueux.

En ce qui concerne les tendances actuelles, le secteur est tourné vers l’IA sous toutes ses formes : photographie computationnelle, intelligence artificielle générative, ou encore apprentissage automatique. Les Honor 400 Series répondent pleinement à ces attentes.

C’est également le cas côté photographie. Comme toujours avec Honor, les résultats sont au rendez-vous, proposant un excellent rapport qualité-prix.

Quelle offre pour les Honor 400 et Honor 400 Pro ?

Disponibles depuis aujourd’hui à 17h, Honor propose ses deux nouveaux modèles à un prix abordable directement sur leur site officiel.

Pour l’achat de l’un des deux modèles, vous obtenez des Honor Points dans le cadre du programme de fidélité. En sachant que 100 points = 1 €, en passant par l’application Honor, vous recevez directement 2000 points.