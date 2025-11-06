CertiDeal est l'expert français du reconditionné. Il propose ici un modèle 100 % fonctionnel, débloqué et livré avec câble de chargement. L’appareil est reconditionné en France par leurs équipes et bénéficie d’une formule « 30 jours pour changer d’avis + 30 mois de garantie ».

Les clients peuvent aussi opter pour une batterie neuve (29,99 €) ou un pack de protection avec vitre et coque (17,99 €). Et en ce moment, vous obtenez 10 € de réduction avec le code promo PROMO10.

À ce prix, le iPhone 12 Mini est une valeur sûre pour ceux qui recherchent un appareil compact, puissant et fluide. Avec son écran OLED de 5,4 pouces, sa puce A14 Bionic et sa compatibilité 5G, il offre des performances encore très solides pour 2025, et il est toujours mis à jour !

Pourquoi choisir un reconditionné plutôt qu’un d’occasion ?

Un smartphone reconditionné a été testé, réparé et contrôlé avant d’être remis en vente. Contrairement à un modèle d’occasion vendu entre particuliers, il bénéficie d’une garantie longue et d’une traçabilité complète. Sur LesMobiles.com , on recommande toujours de passer par des professionnels certifiés comme CertiDeal, pour un achat sans mauvaises surprises.

Un format compact qui séduit encore

À l’heure où la majorité des smartphones dépassent les 6,5 pouces, l’iPhone 12 Mini conserve un charme particulier. Léger (133 g), maniable et facile à utiliser à une main, c'est le choix pour ceux qui détestent les téléphones géants. C’est aussi l’un des derniers iPhone compacts avec un écran OLED haute définition et la puce A14 Bionic, encore très performante en 2025.

Et contrairement à ce qu’on pourrait croire, ses 4 Go de RAM suffisent largement à offrir une expérience fluide. Que ce soit pour le streaming, les réseaux sociaux ou la photo, le 12 Mini tient parfaitement la cadence.

Un prix plancher et des garanties premium

Le modèle 64 Go est affiché à 171,99 € (état correct), mais vous pouvez choisir un état supérieur ou une plus grande capacité de stockage. À configuration équivalente, il reste nettement plus avantageux que les iPhone SE ou les modèles neufs d’entrée de gamme comme l'iPhone 16e bien plus cher. D’autant que, chez CertiDeal, tout est testé, reconditionné et garanti en France.

Pour mieux comprendre les différences entre les états esthétiques et savoir ce que garantit le reconditionné, consultez notre guide dédié sur les grades de reconditionnement ou notre comparatif complet des meilleurs modèles reconditionnés du moment.

✅ Points forts Prix exceptionnel sous les 170 €

Compact, léger et agréable en main

Garantie 30 mois CertiDeal

Écran OLED et puce A14 Bionic performante

Reconditionné en France ⚠️ Points faibles Autonomie modeste

Petit écran pour le multimédia

Chargeur secteur non inclus