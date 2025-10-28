iPhone 12 Mini reconditionné : prix en chute avant le Black Friday, c’est le moment d’en profiter !

Reconditionné en France, testé et retesté, cet iPhone 12 Mini est livré avec batterie garantie, câble de chargement et une coque + vitre optionnelle.

L’iPhone 12 Mini est un modèle qui a, et continu à être apprécié pour sa compacité, son écran OLED lumineux et sa puissance suffisante pour toutes les tâches quotidiennes.

Disponible en plusieurs états esthétiques, de Correct à Premium c'est un excellent modèle pour .

Pourquoi choisir un iPhone 12 Mini reconditionné ?

L’iPhone 12 Mini de CertiDeal est 100% fonctionnel, débloqué et livré avec une batterie en excellent état. Le reconditionnement en France garantit un contrôle qualité strict et une fiabilité comparable à un appareil neuf.

Points forts et points de vigilance

✅ Points forts Reconditionné en France, testé et garanti

Écran OLED et design compact

Prix très attractif avec code 10ANS

Livré avec câble, coque et vitre optionnelle ⚠️ À prendre en compte Stock limité selon l’état esthétique

Pas de garantie constructeur, mais 30 mois de garantie CertiDeal

Options supplémentaires (batterie neuve, coque, vitre) payantes

Comment profiter de l’offre anniversaire

Pour célébrer ses 10 ans, CertiDeal propose le code 10ANS : 10€ de réduction sur tout le site. L’offre inclut également un tote bag édition limitée offert pour chaque commande. La livraison est prévue sous 6 jours, et le paiement peut se faire en 3X, 4X ou 24X.

Que ce soit pour un premier iPhone, pour un ado ou pour remplacer un appareil vieillissant, l’iPhone 12 Mini reconditionné est un excellent compromis entre le prix plus bas d'un appareil reconditionné, qualité et fiabilité.

Avec cette offre anniversaire, c’est le moment idéal pour en profiter.